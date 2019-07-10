【中美貿易戰】外交部：中美農產品貿易需平等尊重基礎上解決

在中國外交部今天例行記者會上，有記者問及，白宮經濟顧問日前表示，中方在談判期間須保持採購美國農產品是重要的，是否意味着繼續加大採購。 外交部發言人耿爽表示，關於中方採購美國農產品一事，上週商務部新聞發言人已經指出，農產品貿易是中美兩國需要討論的重要問題，需要雙方在平等、相互尊重的基礎上找到解決辦法。

中美領導人6月29日在日本大阪舉行會晤，同意重啟貿易談判。（Reuters）

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月9日在CNBC舉辦的活動中表示，美中兩國的貿易談判代表，進行了有建設性的通話，能夠面對面談當然是最好的。庫德洛還重申了美國總統特朗普（Donald Trump）的預期，即在談判恢復期間，中國將迅速開始大量購買美國農產品。



庫德洛説還：「我們希望習主席在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動」，「這非常、非常重要。」



雖然特朗普6月29日在同習近平會晤後，在記者會上表示，中國將買入大量食品和農產品。但是中國關於中美元首會晤的聲明只是説，美方希望中方能從美國增加進口，並沒有説中國答應了此事。



據《華爾街日報》7月8日報道稱，中國沒有正式提到承諾購買更多美國農產品，一名知情人士表示，習近平在與特朗普會面期間沒有做出這樣的承諾。



此外，內地官媒《經濟日報》旗下的官方微信公眾號「陶然筆記」7月5日指出，採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。不買，對美國構成壓力，買，對中國國內無實質性傷害。 文章還説，如果美方在磋商中態度再出現反覆，那麼採購美國農產品這事兒，恐怕也會再出現反覆。