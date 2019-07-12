中國南海水域勘探石油遭越南阻撓　兩國海警船對峙數日

即時查詢船舶動態網站「船訊網」顯示，中國石油勘探船「海洋地質八號」本月初進入南沙羣島與越南有爭議的萬安灘勘探石油，越方派出數艘海警船趕赴現場。海洋地質八號在數艘海警船的護衞下，與越方船舶對峙。 船訊網顯示，目前（12日）海洋地質八號已經返回廣東附近海域。 中國及越南目前對此事仍未有公開回應。

船訊網顯示，多艘中國和越南海警船在爭議海域對峙。（網絡圖片）

據中國地質調查局網站介紹，海洋地質八號是綜合物探調查船，海洋地質八號引進了國際最先進的高分辨短道距三維地震測量系統，實現了六纜高精度短道距地震電纜三維（四維）地震作業能力；同時，通過配置配套國際先進地球物理裝備，使該船整體調查與勘探能力，可以滿足全海域水合物調查、區域地質調查和重點海域油氣資源調查等任務的需要。

船訊網的船舶軌跡圖顯示，海洋地質八號在數艘海警船護衞下，數天前抵達萬安灘海域作業。宣稱對萬安灘擁有主權的越方也隨即派出數艘海警船前往勘探船周邊海域。

船舶軌跡圖顯示，海警37111艦、海警3901艦等中國海警船出現在萬安灘附近海域。與中國海警對峙的越南公務船有Kn472船、Kn468船、Nam Yet207008船等。

中國海警37111艦，隸屬山東省海警總隊，參與中越萬安灘對峙。艦上裝有76毫米艦炮。（網絡圖片）

此次越南方面出動的Kn472船，安裝有火砲。（網絡圖片）

截至目前，中國和越南政府方面並未就此事進行表態。

不過，據越通社報道，越南總理阮春福日前到越南海警司令部調研時指出，要主動發現和及時制止所有侵犯越南海洋島嶼的活動；同時，與海軍、防空空軍、邊防、公安、海關、漁檢等有關部門保持密切配合機制，落實好堅定維護祖國海洋島嶼和大陸架的任務。

萬安灘為南沙羣島最西側的陸地淺灘，面積約10平方公里，中國大陸、台灣及越南均宣稱此地為固有領土。目前由越南實際控制。

據悉，本次並非中國船隻首次進入萬安灘進行勘探。1994年4月13日，美國克里斯通能源公司為履行1992年5月與中國海洋石油總公司簽訂的合同，租賃中國科學院南海海洋研究所「實驗2號」調查船進入「萬安北-21合同區」實施地球物理與油氣資源調查作業，不過，此舉遭到越南阻撓，最終「實驗2號」在尚未開展作業的情況下撤離返航，24日返回廣州。

（綜合報道）