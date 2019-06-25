【中菲漁船相撞】馬尼拉多次示威　菲律賓同意與中國共同調查

菲律賓一艘漁船遭中國船隻撞沉事件持續發酵，繼上周馬尼拉出現示威後，菲律賓政府決定接受中方提議共同調查事件。

示威者抗議中國進入菲律賓海域，部分示威者踐踏及焚燒中國國旗。（Getty Images）

總統杜特爾特辦公室發言人上周六（22日）表示，菲律賓當局接受中國提議，共同調查沉船事件。發言人稱雙方會派出代表，同時邀請中立國擔任第三者。

事發於6月9日，一艘菲律賓漁船在有爭議南海地區遭中國船隻碰撞後沉沒，船上22人跌落水。中國船隻被指不顧而去，22名船員其後由附近一艘越南漁船救助。

菲律賓方面不滿中國船隻未有救助墜海船員，馬尼拉有民眾自6月18日起連續多日發起示威抗議，要求中國離開菲律賓領海，並要求杜特爾特徹查事件。

參議院主席稱需調查確認是否意外

菲律賓參議院主席索托（Vicente Sotto III）表示，根據海岸防衛專家的意見，認為中國可能未有故意撞沉菲律賓的漁船。索托稱要調查漁船上的船首燈當時有否亮起，才能判斷是否意外，同時要求中方解釋為何在現場未有救助墜海船員。

中國早前表示事件純屬意外，而中方船隻未有救助墜海船員是因「害怕會遭其他菲律賓船隻圍困」，同時提議與菲律賓共同調查事件。

（綜合報道）