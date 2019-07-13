【從重處罰】地震避難期間入屋盜竊傷人　四川漢犯搶劫罪囚5年半

四川宜賓「長寧6.17」地震期間，珙縣一名王姓男子趁他人外出露宿避災期間，潛入私人住宅盜竊，被屋主發現後打傷對方逃離現場。 王男其後被抓拿歸案。至本月12日，四川珙縣法院公開審理此案，以搶劫罪判處王男有期徒刑５年６個月，並處罰金人民幣5000元。

庭審現場。（網上圖片）

案情回顧：路過災區起賊心 拾磚打人逃逸

6月17日晚，四川長寧縣雙河發生發生6級地震，珙縣巡場鎮受災嚴重，當地居民周某某因災出門避難，慌亂中忘鎖房門。18日，被告人王男路過此處，見居民樓房屋周圍受災嚴重，屋內無人居住，遂決意盜竊，於周某某家的卧室內盜得現金若干、金項鍊等物。

就在王男準備逃離時，被返回家中取衣物的周某某發現。後者見狀遂報警，並攔住王男不讓其離開。為擺脱周某某的抓捕，王男拿起過道內一洗臉盆打擊周的頭部，見對方仍不放手後又撿拾地上的磚頭打人。周某某為避開磚頭被迫放手，王男趁機逃離現場。經鑒定，周某某頭部傷情屬於輕微傷。

王男入屋盜竊被屋主發現。（影片截圖）

法官：從重處罰震懾潛在犯罪分子

當地法院經審理認為，王男入户盜竊他人財物，被失主抓獲後，為抗拒抓捕而當場使用暴力，其行為構成搶劫罪，公訴機關指控的事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立，遂依法作出上述判決。

案件承辦法官並釋法稱，王男歸案後如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。但其行為已嚴重侵犯了災民的人身和財產安全，給災區人民造成了恐慌，擾亂了災區社會治安和穩定，嚴重影響了抗震救災和災後重建，情節惡劣。因此對王男酌情從重處罰，旨在震懾潛在的犯罪分子，預防類似犯罪的發生。

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