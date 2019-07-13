【新疆再教育營】22國串聯施壓後　俄菲等37國發聯名信為中國辯護

在聯合國人權理事會的22個成員國發公開信譴責中國在新疆任意拘押穆斯林後，俄羅斯等37個國家也聯名發信到聯合國，支持中國在涉疆問題上的立場。

37國大使聯名信：中國取得巨大人權成就

當地時間13日，中國駐日內瓦辦事處網站發文稱，俄羅斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、古巴、阿爾及利亞、阿聯酋、卡塔爾、尼日利亞、安哥拉、多哥、塔吉克、菲律賓、白俄羅斯等37國常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持中國在涉疆問題上的立場。

文中稱，「大使們在聯名信中讚賞中國堅持以人民為中心的發展思想，通過發展促進人權，取得了巨大的人權成就，也為國際人權事業做出了貢獻。」

中國駐日內瓦辦事處網站刊登37國聯名支持中國的消息。（網上圖片）

37國大使在聯名信中表示，恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義給中國新疆各族人民造成嚴重傷害，踐踏人民生命權、健康權、發展權等基本人權。「中國新疆採取一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，有效保障了新疆各族人民的基本人權。新疆已近3年未發生一起暴恐事件，新疆各族人民的幸福感、獲得感、安全感顯著增強。」

聯名信又讚賞中國多次邀請各國使節、國際組織官員、媒體人士等赴新疆參觀訪問，並稱注意到訪疆人士普遍表示，在新疆所見所聞與西方媒體報道的情況完全不一樣，敦促有關國家在從未訪問新疆的情況下，停止借未經證實的資訊對中國進行無端指責。

外界關注中國以新疆「再教育營」關押維吾爾族人。（路透社）

中方代表：西方的指責無法抹殺新疆反恐成果

同日，中國常駐日內瓦代表團臨時代辦在聯合國人權理事會發言，對37國大使聯名致函表示讚賞和感謝。「新疆維吾爾自治區依法採取包括設立教培中心在內的一系列反恐和去極端化舉措，極大扭轉了新疆安全形勢，得到包括新疆各族人民在內的全中國人民的支持和擁護。」

中方代表並強調，一些西方國家的無端誣衊和指責改變不了新疆人權事業取得的巨大成就，抹殺不了新疆反恐、去極端化成果和新疆社會欣欣向榮、人民生活美滿幸福的真實情況。

據此前報道，有22國大使於本月8日向聯合國人權理事會主席發出聯署信函，呼籲中國停止在新疆自治區大規模拘禁維吾爾人。22國中包括澳洲、加拿大、日本以及英、法、德、瑞士等歐洲國家，但不包括一年前退出人權理事會的美國。

（綜合報道）