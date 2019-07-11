【新疆再教育營】22國首度串聯施壓：要求中國停止拘禁維吾爾人

據路透社消息，目前已經有22國發出聯署信函，呼籲中國停止在新疆自治區大規模拘禁維吾爾人。 據稱，這是聯合國人權理事會首次針對這個問題而出現的多國聯合行動。

外界認為，可能已經有超過一百萬人被送入再教育營。（資料圖片）

新疆再教育營問題近期一直是世界關注焦點。路透社指，聯合國專家和活動人士分析稱，新疆可能有100萬名維吾爾人及他族穆斯林少數民族居民被拘禁於再教育營。



對此，中國方面多次強調，這些再教育營是職業訓練中心，有助於根除極端主義並為新疆居民培訓新技能。



新疆有官員近期表示，新疆通過設立職業技能教育培訓中心，取得了顯著成效，人民安全感顯著增強。

前述遞交給聯合國人權理事會主席的信函署明日期為7月8日，由22國大使聯署，其中包括澳洲、加拿大、日本以及英、法、德、瑞士等歐洲國家，但不包括一年前退出人權理事會的美國。



多位外交官表示，活躍人士原希望就此問題在人權理事會宣讀正式聲明，或表決一項決議案，但未如願，這是因為各國政府擔心，可能因此起中國的政治與經濟反彈。



正在再教育營上課的維吾爾人。（資料圖片）

一位西方國家外交官表示：「這是對新疆問題的首次集體回應，至於通過決議案的想法從來不可能實現。」



另一位外交官説：「通過決議是個正式做法，因為這種決議將公佈為人權理事會的正式文件……而成為一個信號。」



早前，十五位西方國家和歐盟的駐華大使曾連署要求與新疆黨委書記陳全國會面，要求他對中國政府在新疆實施的高壓維穩措施及新疆少數民族狀況進行解釋。

不過，當時中國外交部方面表示，這些駐華大使聯名向中國施壓，非常無禮，不能接受。

