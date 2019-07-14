網傳內地電訊商「不支持華為」　中國聯通：惡意誹謗憑空捏造

中國電訊設備巨頭華為近來風波不斷。早前更有內地自媒體刊文，稱內地電訊商也「不支持華為」。 對此，中國聯通發聲明斥責文章內容不實，為博眼球而毫無底線，是「惡意誹謗、憑空捏造」。

內地近日有自媒體刊文，稱電訊商也「不支持華為」。（網頁截圖）

內地近日有自媒體以〈不支持華為的企業，除了聯想之外，居然還有國內四大運營商之一 〉為題刊文，稱中國移動、中國聯通不約而同的採用諾基亞的5G解決方案，將會進一步推進5G部署；另有自媒體文章指，聯通的5G合作商終於確定，但卻不是華為，稱「中國聯通將胳膊肘向外拐，第二次放棄華為」。

聯通：保留通過法律手段維護公司權益

對此，中國聯通透過官方微博發聲明回應稱，相關文章對聯通的5G合作與採購顛倒黑白、主觀臆斷、肆意歪曲、惡意誹謗，又指自媒體「為博眼球而毫無底線」，聯通強烈譴責這種居心不良、憑空捏造、濫扣帽子、煽動公眾情緒、誤導社會輿論、極度不負責任的造謠污衊行為，並保留通過法律手段維護公司合法權益的權利。

聲明強調，中國聯通作為國有大型骨幹央企，堅決站穩政治立場，時刻牢記肩負的政治責任、經濟責任和社會責任，堅定捍衞國有資產，正積極按照國家5G網路部署要求，與華為、中興、愛立信、諾基亞、中信科等通信設備製造商，開展5G網路組網試驗工作。