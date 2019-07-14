浙江男舉報官員被控誹謗　取保同日涉「侮辱國旗」等罪再遭刑拘

浙江杭州一名男子，疑因實名舉報官員而惹上官非，先因為涉嫌「誹謗罪」被警方刑事拘留1個月；在取保侯審後一小時，竟又因為涉嫌「侮辱國旗、國徽及尋釁滋事罪」，再次被刑拘。

6月12日，徐列軍因「涉嫌誹謗罪」遭刑事拘留。（網上圖片）

家住浙江杭州的男子徐列軍，6月12日清晨被當地警方從家中帶走，因「涉嫌誹謗罪」遭刑事拘留，羈押在杭州市江干區看守所。其律師陳國平表示，徐列軍因為實名舉報官員腐敗問題，才會惹上官非。

徐列軍的妻子葉佳表示，7月12日，即徐列軍被羈押30日後，她接到江干區公安分局通知，稱丈夫於當日已被取保候審。但等到深夜，徐列軍仍然沒有回家，致電向警方詢問，工作人員稱徐列軍早在當晚8時左右離開派出所。於是，葉佳在網絡上發布一份「尋人啟事」，打算通過網絡的力量找回丈夫。

7月12日晚，徐列軍被另一公安分局刑事拘留。（網上圖片）

取保獲釋1小時 被另一公安分局刑拘

但令葉佳意外的是，次日（13日）上午9時左右，她接到警方的電話，稱徐列軍在蕭山區公安分局；同日中午警方又再致電，讓她到派出所領取徐列軍的拘留通知書。

拘留通知書顯示，杭州蕭山區公安分局於7月12日晚上9時以「涉嫌侮辱國旗、國徽及尋釁滋事罪」為由，將徐列軍刑事拘留，現羈押在杭州市蕭山區看守所。這意味著，徐列軍剛剛被取保後一小時，又被杭州市另一公安分局刑拘。他的家屬和律師表示，對此感到錯愕，目前正在與警方溝通。

事件引起不少網民討論，有人質疑男子被拘留1個月，怎樣能犯之後的罪行；亦有人認為，他所舉報的官員絕對有問題：

既然被拘留了，怎麼犯的後面的罪？

這個官員絕對有問題！

舉報問題查清了嗎？如果未查清那有哪門子的誹謗罪呀？侮辱國旗國徽又有什麼證據呢？

自古民不與官鬥。。。