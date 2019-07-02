【造假】「複製貼上」比例逾六成？中國工程院院士被舉報論文抄襲

中國工程科學技術界的最高榮譽及諮詢學術機構中國工程院，近日驚傳有院士的論文涉嫌抄襲造假。有網民舉報，解放軍海軍軍醫大學附屬長海醫院消化內科主任李兆申院士，其此前發表的多篇論文，均是抄襲自他人的碩士學位論文。

據網民指出，其中李兆申以第一作者身份在《肝膽外科雜誌》2008年第5期上發表的《膽道惡性梗阻的內鏡治療》，疑似剽竊浙江大學醫學院2003級碩士生羅靈和，於2006年3月發表的碩士學位論文《肝外阻塞性黃疸的內鏡治療分析》，文字複製比例達47.7%。

李兆申被舉報涉嫌論文抄襲。（網上圖片）

此外，李兆申在《中國現代普通外科進展》雜誌2009年第12期上發表的《急性胰腺炎治療研究進展—從外科手術到介入治療》一文，疑似剽竊山西醫科大學臨床醫學普通外科專業研究生王潔，於2008年4月發表的碩士學位論文《重癥胰腺炎14例臨床治療分析》，文字複製比達61.7%。網民表示，初步發現李兆申涉嫌抄襲造假的論文多達數十篇。

有內地傳媒求證後亦發現，李兆申的《膽道惡性梗阻的內鏡治療》，全文約2600字中，有近1300字與《肝外阻塞性黃疸的內鏡治療分析》完全一樣；《急性胰腺炎治療研究進展——從外科手術到介入治療》亦是大部分「複製貼上」《重癥胰腺炎14例臨床治療分析》。

對此，李兆申在回應時指出單位已在處理此事，但強調「論文絕對沒問題，這個整個是亂說」，更反指「（評判論文是否有造假）這都是科研評估機構做的事情。一個槍手，一個網絡記者怎麼能知道這些事情？」

中國工程院相關負責人則在周二（2日）表示，高度重視及密切關注對李兆申的舉報，工程院科學道德建設委員會已按程序啟動調查工作，與海軍軍醫大學取得聯繫並展開調查核實；長海醫院宣傳部門亦證實目前正在調查，有結果後就會公布。

李兆申於2017年當選中國工程院院士。（資料圖片）

中國工程院官網顯示，於2017年當選中國工程院院士的李兆申是消化病學專家，擁有多個銜頭，包括是現任長海醫院消化內科主任及內科學教研室主任、國家消化系統疾病臨床醫學研究中心主任、國家消化內鏡質控中心主任、全軍消化內科研究所所長、上海市胰腺疾病研究所所長、中國醫師協會內鏡醫師分會會長、胰腺病學專委會主委等。

李兆申主要在消化內鏡和胰腺病診治領域有系統性創新工作，例如研發兩代膠囊內鏡，提出內鏡體檢新理念，建立質控標準和培訓體系；建立慢性胰腺炎「藥物—碎石—介入—手術」的微創治療新模式，創建重症急性胰腺炎和胰腺癌多項診療新技術。

（綜合報道）