【華為被禁】受美國禁令衝擊　華為手機組裝業務長沙代工廠停產

受美國對華為禁令影響，美資代工巨頭偉創力國際集團（下稱偉創力）位於長沙望城經濟開發區的工廠已停產。該工廠主營華為手機組裝業務。

美資代工巨頭偉創力位於長沙望城經濟開發區的工廠。（網上圖片）

據內媒財新網12日報道，知情人透露，自2019年3月開始，偉創力（Flex International Ltd）一期項目的生產已經遭遇困頓。至2019年5月，偉創力就已停產。

1969年，偉創力成立於美國硅谷，1987年進入中國，是僅次於富士康的電子產品代工企業。目前，偉創力在30多個國家擁有100多座工廠，員工達到20萬名。由於中國手機、家電等電子產業發展迅速，偉創力將中國視為重要的市場之一。

偉創力長沙項目主要產能面向華為手機，2018年7月下線第一台華為手機。不到一年時間，偉創力便有意撤離長沙。知情人表示，受限於美國對華為的禁令，偉創力的生產受到很大沖擊。

作為中國代表性通訊設備企業，華為屢遭美國打壓。 （Reuters）

不過，一名負責為偉創力長沙項目招聘員工的人士則稱，偉創力一期項目雖已停產，但仍有部分留守人員維持公司基本運轉。目前，比亞迪已接手偉創力二期項目，並已開始招聘員工。

2019年6月11日，長沙比亞迪電子有限公司註冊成立，註冊地正是偉創力二期的所在地。消息人士稱，「比亞迪是長沙市政府直接牽頭引進，以後還是從事華為手機的代工業務。一期項目最終由誰接手，現在還沒有定論。目前，偉創力有想法撤離長沙，但仍未最終做出決定」。

5月下旬，市場亦曾傳出偉創力珠海工廠停止為華為代工。但珠海市斗門區區長馬洪勝於5月29日前往偉創力調研時表示，偉創力的華為手機生產業務已全面恢復，斗門區鼓勵偉創力與華為開展深入的業務往來。