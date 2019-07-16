涉幫助外籍人員偷渡來華當幼教　北京3女子被判囚

據《中國之聲》報道，北京3名女子夥同1名外籍人員，組織6名外國人以虛構入境事由辦理學習或商貿簽證，讓後者到該市多間幼兒園非法務工，3人日前被以「組織他人偷越國境罪」判刑1年半至2年不等。

涉案3名女子分別被判處有期徒刑1年半至2年不等。（中國之聲）

報道指，法院審理查明，被告人劉某娟是北京藍海雲端教育科技有限公司、北京良勖創業投資顧問有限公司副經理，負責經營管理外教中介業務，劉某霞、趙某月是涉案公司員工，具體負責外教的招聘和管理。

法院指出，2016年8月至2017年9月間，3名被告夥同外籍人員Alex（另案處理），組織有意來華從事外教勞務工作的6名外籍人員，以虛構入境事由騙取短期學習簽證或商貿簽證的方式，入境後由被告人招聘為外教，派往該市多間幼兒園非法務工。

法院續指，劉某娟、劉某霞和Alex還幫助已入境非法務工的其中4名外教虛構入境事由辦理簽證延期，並為上述偷渡人員支付一半或全部的簽證延期中介費用。

案件經開庭審理，一審法院以「組織他人偷越國境罪」分別判處劉某娟、劉某霞和趙某月有期徒刑2年、1年9個月、1年6個月，並處罰款人民幣5000至1萬元不等，二審裁定維持原判。

（中國之聲）