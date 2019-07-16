女子自稱「監督員」大鬧頭等艙累乘客遭警扣留　國航：她有精神病

上星期五（12日），在中國國際航空（國航）CA4107上，一名自稱「國航監督員」的女子因不滿乘客在飛機起飛的滑行階段接電話，情緒失控並大聲斥責乘客，更在客機降落的滑行階段打電話報警，導致北京機場警方上機帶走數名乘客，並滯留調查近7小時。 事件曝光後引起公眾熱議，國航回應稱，公司從未設置「監督員」職位，而大鬧航班的女子是遭國航停飛的空姐，並稱她患有「精神病」，不能解聘她，也無法制止其繼續登機。

「監督員」：馬上通知機場公安扣下來

綜合內媒報道，內地編劇李亞玲13日在微博發文並附上一段短片講述事發經過，稱她於12日在乘坐國航頭等艙時，一位女乘客在飛機滑出停機位時，仍在打電話沒有及時關機，當飛機緩緩滑行時，空姐提醒了一次，她仍在接電話。其後經飛機廣播提醒，女乘客將手機關閉。

圖中短髮女子自稱國航「監督員」，對機艙乘客大聲斥責。（影片截圖）

隨後，一位自稱是「國航監督員」的女子突然站起來，激動大聲斥責那位女乘客，還指責其他2位在玩手機的男乘客，不顧整個飛機幾百人的生命安全，危害了航空安全；男旅客態度很好的解釋是開到飛航模式的，「監督員」要求空服員去檢查他們手機，男子很配合的接受檢查，的確是飛航模式。

但根據在現場的李亞玲觀察，這名「監督員」仍不依不饒，一直大聲斥責，指指點點，又要求空服員提供整個機組人員和相關乘客的姓名、身份，並拿手機拍攝那幾個乘客。在起飛後，這位「監督員」找空服員配合她報警，還不停的在手機上翻出照片，指著上面的某些人物讓空姐和空少輪流來認，稱這是某某高層，「感覺就是在顯擺她和領導們的關係，唾沫橫飛，聲音大得蓋過了飛機的發動機轟鳴聲。」

飛機降落在滑行時，「監督員」立刻拿出手機，用發號司令的囗氣説「馬上給我通知機場公安，把XX座的四個人都給我扣下來」，還稱自己遭到四個人的圍攻，密謀要打她，「可是這個時候飛機還在滑行，我們都還拴著安全帶呢。」

李亞玲最後指出，幾位乘客在下飛機後，被迫接受各種調查作筆錄，「花高價買了頭等艙莫名其妙就被扣留整整七個小時，我就奇怪了，是不是監督員誣告一聲，乘客都只能被迫扣留？耽誤的損失誰賠償？」

國航方面稱，涉事女子牛宇虹是間歇性精神病。（網上圖片）

國航：國企不能「炒人」 管不了「精神病」

事件引起社會熱議後，國航13日在官方微博回覆中稱，國航從未設置「監督員」崗位，也從未聘請任何外部人員擔任「監督員」，隨後卻在當日晚間刪除此條微博內容。

而根據李亞玲在微博上發布的內容，國航對其表示，自稱「監督員」的女子名為牛宇虹，確實為國航職員，曾是一名空姐，因為向乘客身上潑熱水而被停飛。「因為國航是國企，按照有關規定，不能解聘此人，只能長期將其『養著』。至於導致乘客被滯留公安部門7個小時接受調查，是因為牛宇虹報警之後，公安機關必須依法出警，並進行訊問。當天除了當事乘客，包括牛本人以及四名機組人員，都需要做筆錄。」

國航方面還稱，此次航班上發生的事件，是牛宇虹精神疾病發作。當班機組人員缺乏經驗，未能意識到其精神疾病發作，而是按照在正常投訴的性質進行配合。至於被質疑承運精神病患者會影響其他旅客安全，國航就回應稱，由於牛宇虹是間歇性精神病，所以無法攔著她上飛機。

網民爆料稱，涉事女子牛宇虹在多個公共交通工具上都曾大吵大鬧。（微博）

涉事女子鬧遍「海陸空」公共交通

據國航方面介紹，在本次事件之前，牛宇虹多次鬧事，甚至因在首都機場向警察吐口水曾被行拘5日，後牛宇虹2次起訴北京市公安局首都機場分局，均敗訴。

同時，牛宇虹在地鐵、巴士上吵鬧的視頻也相繼被爆出。據爆料，牛宇虹此前因沒搶到座位，也曾大鬧北京地鐵和無理取鬧説巴士有隱患，不允許任何人下車。還有網民説曾在公園的遊艇上見過牛宇虹大吵大鬧，在幾乎所有的公共交通工具上都曾因瑣碎小事而與其他人發生爭執。

（綜合報道）