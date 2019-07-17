中國公民在尼日利亞中南部被綁架案件頻發　外交部發旅遊提醒

因應綁架案件頻發，中國外交部發出旅遊提醒，呼籲在尼日利亞中南部的中國公民和企業注意安全。

尼日利亞位於西非，聖戰組織博科聖地 （Boko Haram）引致社會不穩，衍生各種安全問題。圖為2015年3月，尼日利亞軍隊從博科聖地手中奪回Bama鎮。（視覺中國）

該旅遊提醒的有效期至2019年12月31日，當中寫道，近期尼日利亞中南部地區安全形勢較為嚴峻，科吉州、奧貢州、埃努古州、阿誇依邦姆州、埃多州先後發生多宗中國公民被綁架案件。

外交部領事司和中國駐拉各斯總領館提醒在尼日利亞中南部地區的中國公民和企業，特別是個體從業者，充分評估駐地及作業地區安全風險，配備充足的武裝護衞，做好安全防範和應急準備，避免前往危險地區或在野外偏遠地帶作業。如遇緊急情況，應及時報警並與駐拉各斯總領館聯繫。

土耳其貨船遇襲 10人被綁架

尼日利亞位於西非，活躍於該國東北地區的聖戰組織博科聖地 （Boko Haram）引致社會不穩，衍生各種安全問題。公開報道顯示，今年4月先後有中國工人在埃邦伊州奧霍扎拉和尼日爾州博比被綁架，所幸最終成功獲救。

值得一提的是，當地時間7月16日，一艘名為「Paksoy-1」號的土耳其貨船在尼日利亞海岸西南處遭遇武裝分子襲擊，10名船員被綁架，通訊工具和船舶設備受到破壞。