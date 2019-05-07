河南男子尼日利亞修路起球場　獲頒「酋長」稱號

中國男子孔濤日前在尼日利亞當上酋長，引發關注。 他接受內地傳媒訪問時指，當上酋長只是像徵性的榮譽，不會參與日常的管理事務，更笑指自己沒有一夫多妻的權利。

孔濤獲授予「WAKILIN AYYUKA」酋長封號，意為「工程領袖」。（網上圖片）

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孔濤2010年從北京交通大學研究生畢業，就加入了中國土木工程集團有限公司。同年12月，孔濤被派到尼日利亞工作。

他在尼日利亞工作了9年，由最初的助理工程師，到現在已經是中國鐵建中土尼日利亞有限公司運營事業部總經理。孔濤成為了「尼日利亞通」，與當地人建立了信任與友誼。他個人出資，修建了連接至穆斯林麥加朝聖彙合點營地的道路和通往勾薩中央垃圾處理場的進場道路。他還為當地的孩子建設了一個簡陋足球場。另外，在工程項目，孔濤又盡量聘請當地人，還大力培訓，選拔優異的人進入管理層級，贏得了當地人的認可。

因此，上月尼日利亞首都阿布賈吉瓦地區土皇，授予了孔濤「WAKILIN AYYUKA」酋長封號，意為「工程領袖」。禮儀官為孔濤穿上酋長服裝，吉瓦地區土皇穆薩將像徵酋長權力的證書和權杖授予孔濤，希望孔濤能繼續當好人民溝通的橋梁。

孔濤酋長的級別相當於一個族的族長。酋長作為部族的傳統領袖，在民眾中享有很高威望，尤其在廣大鄉村地區，酋長決定管轄範圍內大大小小的事情，甚至包括家庭瑣事。而酋長受政府尊重，在做出重大決策前政府都要聽取當地酋長意見。

不過，孔濤就指，自己是中國國籍，不會涉及當地事務的管理，又笑稱自己當酋長並沒有「一夫多妻」的權力。

（綜合報道）