哈爾濱4歲童玩漂流遭吸入池底溺亡　兩個大人都拉不住

黑龍江哈爾濱一個水上樂園近日發生一宗溺亡事件。一名四歲女孩在玩漂流河時，身體被水池下方的吸水口牢牢吸住，遂發生慘劇。目前涉事水上樂園的室外設施已經暫停營業。

涉事的水上樂園已經暫停營業。（網絡圖片）

室外設施已經停止運作，漂流池中的水也都被抽乾。（網絡圖片）

涉事水上樂園為哈爾濱市大頂子山歡樂水世界，經警方初步調查，7月12日（上星期五）中午，一名4歲女孩在家長陪同下到該水上樂園玩漂流河，當游到吸水口附近時，身體和腿部被吸水口吸入，頭部置於水中，造成溺水。女孩經現場人員施救後緊急送醫，經搶救無效死亡。

內媒報道指，事發時女童的媽媽和另一名家長一起嘗試拉起女童，媽媽受了傷也一直沒鬆手，可是女童還是被吸入了水底，頭部卡在了吸水口的柵欄中，後來吸水口電源被斷，女童才被救了上來，身上都是傷。

專家：吸水口需有專人看守

水上樂園的漂流河通過泵站取水、排水，形成水循環，遊客有如身處自然河流上。有內地水上樂園工作人員表示，吸水口因為吸力強，樹葉及垃圾等都非常容易覆蓋其上，導致壓力陡增，造成安全風險。

水上樂園的各種設施都有吸水口。有專家表示，吸水口的位置最好設在岸邊，而不是水底；安全柵欄縫隙要盡可能小，不能使用鐵絲網等易變型材料。同時要做好安全檢查，每個吸水口附近需有明確標識和專人看守，避免遊客下水接近。

（綜合報道）