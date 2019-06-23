逾20顧客咳嗽呼吸困難入院　上海新開幕水上樂園暫停營業

上海一間室內水上樂園昨日（22日）有顧客出現呼吸困難、咳嗽不止的症狀，先後有20多人前往醫院求醫，水上樂園要暫停營業。 有遊客懷疑水池裏漂白粉濃度太高，但工作人員則指可能是場所內二氧化碳濃度過高，顧客遊玩時間過長所致，但兩個說法都未得到證實。

事發後，有家長帶着子女離開水上樂園。(網上圖片)

據一些聲稱昨日到過上海上引生活水世界靜安店的網友描述，下午2時許在上海上引生活水世界靜安店內活動期間，突然聞到一股異味。之後，部分成年人和兒童出現了咳嗽、呼吸困難等症狀，甚至有兒童出現嘔吐情況。另有網友表示，當時出現不適症狀的人員主要集中在場所內的一個小池子內，懷疑是水池內漂白粉濃度太高。

據了解，事件發生後，有9名成年人和15名兒童被送往新華醫院醫治。其中一名家長晚上9時許帶着孩子在醫院接受吸氧治療。醫院初步診斷結果顯示，入院治療的人員未查出有中毒的跡象，患者主要接受吸氧治療，身體部分指標暫時正常。

警方事後到場調查，涉事的水世界目前已經暫停營業。對於事件起因，水世界工作人員表示，現場沒有有毒有害物質，可能是場所內二氧化碳濃度過高，顧客遊玩時間過長所致。

上引生活水世界靜安店在今年初開業，新年開張加上優惠活動吸引了不少顧客。網上資料顯示，該室內水上樂園佔地1.8萬平方米，聲稱可同時容納3000人，設有人工漂流河、室內沙灘、音樂泳池、餐廳等設施。

（新民晚報）