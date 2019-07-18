陝西旬陽「依法打擊」不孝行為：不得教唆老人索要扶貧惠農政策

孝道是中國一直弘揚的傳統美德之一，守孝道卻非人人能夠做到，不過，政府出面對不孝「依法打擊」你是否見過？ 在陝西旬陽縣，當地政府近日就下發公告，稱要依法打擊整治六種「忤逆不孝」的不良風氣。

陝西旬陽要求弘揚孝道，打擊六種忤逆不孝行為。（視覺中國）

公告顯示，六種「忤逆不孝」情形將受到依法打擊整治，包括：

一. 子女居住在新房樓房中，任其老人居住在舊房危房中。

二. 隱瞞家庭實際狀況，與老人分户另過，對老人生活不管不顧，意圖套取或已經套取國家惠民政策或扶貧政策等。

三. 霸佔老人『一折通』，將政府發放的補助金、養老金據為己有，或攫取老年人務農務工收入，致使老人日常生活十分困難等。

四. 子女眾多但在贍養父母老人的義務上互相推諉、糾紛不斷，致使贍養責任落空，父母老人生活出現困難等。

五. 鼓動煽動、教唆恐嚇驅使老人到縣鎮村索要扶貧惠農政策，並利用不正當手段要挾當地政府、幫扶幹部等。

六. 子女對父母老人進行歧視、侮辱、打罵、傷害甚至虐待、遺棄等嚴重失德違法。

「忤逆不孝」可能觸法 罪成或被判監

公告又附上《憲法》、《老年人權益保障法》、《刑法》等多項相關規定，顯示若上述6種「忤逆不孝」行為，可能觸犯相關法例，可被拘留、罰款，甚至處以有期徒刑、拘役等刑罰。

公告又列出打擊整治的方式和方法，情節輕微者會先由幹部、警察協調教育，提醒訓誡；嚴重者將給予行政處罰或協助當事人父母向子女提出民事訴訟；情節十分嚴重且涉嫌犯罪，則會移送司法機關審判。

雖然弘揚孝道是件好事，但不少網民認為，現代人生活費高昂，要贍養父母並不容易；也有指重點是在公告的第五條，當地政府不想老人隨意向政府申請養老金等補助：

「簡單點説，就是你得好好養父母，別給國家添亂，養老金不夠自己解決

。」

「重點是第五條，大家一定不要犯

。」

「從目前來看，獨生子女這一代是被坑最慘的。」

「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

「其餘五條裝模作樣，就為了搭配第五條，好笑。」