不孝女獨留病母在家致死　離家六日只留一杯牛奶、四粒車厘子

高雄李姓女子去年7月身體不適向派出所求助，獲協助送醫治療，卻涉嫌僅留1杯牛奶、4顆櫻桃給不良於行的母親，住院6天返家後，發現母親陳屍自家客廳。高雄地檢署查出，李母陳姓婦人先前因跌倒無法行走，李女卻消極放任在家裡承受病痛，也拒醫院社工前去關心，錯失救人的時機，依過失致死罪嫌將她起訴。

高雄李姓女子涉嫌丟病母獨自在家，自己就醫住院6天，家中僅留1杯牛奶、4顆櫻桃，造成母親陳屍家中，高雄地檢署依過失致死罪嫌將李女起訴。（聯合新聞網提供）

起訴指出，李女和母親陳姓婦人一起住在高雄鼓山區，去年7月20日陳婦倒垃圾時跌倒，身體狀況嚴重惡化，食慾不佳，長時間躺臥無法行走，李女卻沒通知救護車送醫，放任母親躺在家裡客廳。

同月26日李女感覺身體不適，前往家裡附近的派出所求助，離家前僅留1杯牛奶、4顆櫻桃，也沒告訴警方還有一位母親急需救助，讓警僅協助送她就醫，經診斷為肺炎，需住院至同月31日，沒想到住院期間，李女仍沒對醫師或外界表示母親情況，還拒絕社工拿鑰匙去她家探視，直到住院6天後返家，陳婦已死亡約3、4天。

檢警相驗解剖查出，陳婦因十二指腸潰傷導致消化道出血，引發低血容性休克死亡，李女因此被懷疑涉過失致死、遺棄或殺人罪嫌分案偵辦。

李女辯稱，母親摔倒後沒有表示身體不舒服，她自己向警方求助時，想說她看完醫生再帶母親去，住院時她有說要回家但醫生不准，至於不讓社工去開她家門，則因母親害怕陌生人。

當時李女求助的鹽埕分局七賢路所員警證稱，李女沒有提及母親生病、不能行走等狀況，否則一定會轉報鄰里長，甚至緊急的話通報消防隊；醫院護理師作證說，問到李女家裡的事她就會沉默，院方得知她母親生病就有請社工師去找，不果沒有找到，而當在李女口袋發現家裡鑰匙，她更堅持不讓社工師去開家裡的門。

李女住處的轄區警方表示，7月26日有里長告知有里民的母親在家中，但也沒消息指是行動不便，上樓敲門3到5分鐘，沒回應只好離去；若當時得知屋內的人沒力氣移動，可能就會破門。

檢方認為，李女消極放任母親在家承受病痛，自己就醫時不向警方或醫院尋求協助，「不作為」導致錯失救母親的機會，只是她應沒刻意要讓母親獨留家中、使缺乏照顧而死亡，起訴過失致死罪嫌。

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