【京阿尼遭縱火】內地網民一片哀號：動畫界的巴黎聖母院

日本「京都動畫公司」（京都アニメーション，別稱「京阿尼」）7月18日被人縱火，至今造成最少12人死亡，多人受傷。 消息傳到中國，亦引起不少網民哀號，更有人更形容是「動畫界的巴黎聖母院」。

「京都動畫發生爆炸」位列熱搜榜的第三位。（微博）

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「京阿尼」被人縱火的消息一出，隨即受到中國網民的關注，登上新浪微博的「熱搜榜」和「話題榜」。截至下午2時，「京都動畫發生爆炸」位列熱搜榜的第三位，搜索量達到177萬，同時位列話題榜第一位，達1.4億的閲讀量。

「京阿尼」以製作《K-ON！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》、《CLANNAD》等作品為人所知，其在中國也有不少人氣，故內地網民大多為此一片哀號，有人為「京阿尼」的動畫底稿可惜；有人認為「京阿尼」製作的動畫出色，不知為何會被縱火；亦有人形容，這是「動畫界的巴黎聖母院」。

網民熱議：

「京都動畫的作品明明一直都很良心，為什麼會發生這種事。」

「這裡就是動畫界的巴黎聖母院。」

「第一工作室裡藏的京都作品底稿之類的但願有掃描版。工作人員千萬不要出事……尤其是主創……」

「動漫歷史上最黑暗的一天！」

「我現在不催更了，我希望人都好好的。」