華裔病毒學家被加拿大警方帶走　加科學家斥政府「妄想症」

加拿大警方日前將華裔病毒學家邱香果夫婦帶走，指她「違反相關條款」，引發廣泛關注。有加拿大科學家日前對此鳴不平，並表示，「治療相對罕見的疾病遠非有利可圖」，認為華裔科學家一定偷東西是「妄想症」 。

中加關係緊張持續，未有緩和跡象。（VCG）

邱香果是國際知名的病毒學家，她和她的同事庫賓格（Gary Kobinger）因發明伊波拉（Ebola virus）治療藥物ZMapp贏得國際聲譽，並在2018年獲得加拿大總督創新獎（GGIA）。

加情報部門7月5日將邱香果夫婦以及他們的學生帶離加拿大國家微生物（NML）實驗室，原因據稱是「違反相關條款」。

《國家郵報》説，有説法稱這與邱香果和一家中國企業合作有關，因為後者 「複製」了她幫助發明的抗伊波拉藥物。

邱香果夫婦。（網絡圖片）

但庫賓格表示，在NML工作期間，他和邱香果都曾與北京Mabworks公司合作，這家企業一直開誠佈公地開展有關工作，且有可能通過自掏腰包的方式增加該實驗藥品的產量以拯救更多生命，「他們免費提供這種東西，增加在北美地區不夠的產量，他們做的事很偉大。」

庫賓格敦促加拿大政府就邱香果為何被帶走、為何被NML開除持更透明態度，並遏制對邱香果與中國之間關係的甚囂塵上的猜疑。

他説，NML任何層面的工作「被交易到中國」的可能性都不大，因為治療相對罕見的疾病絕非有利可圖。「我認為該問題引發的看法令人遺憾。這是一種認為有人偷這偷那的妄想症。」庫賓格説，邱香果突然被排擠出NML實驗室只會為從事該領域工作的人帶來不確定性，「我認為這將是吹入科技界的一股陰風，這對科學家來説並非好事，這不利於科學。」

庫賓格和邱香果合影。（網絡圖片）

另據《渥太華公民報》7月15日報道，多年來一直與邱香果密切合作的前同事、曾是邱香果工作實驗室的特殊病原體計劃前負責人費爾德曼（Heinz Feldmann）對她被帶走的消息感到震驚。目前此事件正在調查當中。

他説：「我仍然希望這是一個巨大的誤解，她是一位偉大的研究員，一位偉大的合作者，她在該領域一直是一位偉大的人物。我想不到任何關於她負面的事情。」