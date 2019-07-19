中國偵察船觀測美澳日軍演　澳媒：對三國協同作戰特別感興趣

7月17日，美、日、澳軍隊在澳洲東北沿海舉行的大型兩棲登陸和訓練突擊演習，中國派遣了偵察船監視該演習。

美國海軍列根號航空母艦。（資料圖片）

據美國《華爾街日報》7月17日報道，此次演習的主導航母是美國「列根」號。航母官員説，美國及其盟友在持續到8月初的聯合演習中將模擬海戰、攻擊艦艇以及從澳洲東北沿海搶灘登陸的情形。

報道稱，演習期間，澳洲東北沿海發現了一艘中國偵察船。據稱，這是中國連續第二次派遣偵察船監視該演習。這艘軍艦在澳洲的專屬經濟區內，但不在其領海內。

澳洲廣播公司（ABC）報道指出，中國海軍對日本海上自衞隊如何與美澳部隊協同作戰特別感興趣。

中國電子偵察船近年多次監視美日等國演習。（資料圖片）

對此，澳洲一位中將表示，澳洲知悉這艘船並將對其進行監視。「這是一艘收集情報信息的船，雖然不會造成太大威脅，但我們會採取適當行動。」不過，他同時説，「那裏是國際海域，他們有權在那裏航行。」

澳洲國防政策專家保羅·迪布（Paul Dibb）表示，這艘偵察船試圖瞭解演習中使用的硬件。但他説，其行動是「完全合法」的，它仍出現在澳洲水域之外，就像美國船隻也監視中方的行動一樣。

美國《商業內幕》（Business Insider）網站指出，中國海軍通常會派815G型電子偵察艦監視太平洋海域的國際軍演，如「環太平洋」、「護衞軍刀」等演習。

中國軍事專家韓東指，「很多國家都有偵察船，美國『霍華德·洛倫岑』號、俄羅斯的『維克托·列昂諾夫』號、法國『迪皮伊·德·洛梅』號等都是比較先進的偵察船。這些偵察船常年航行在各個大洋上，蒐集他們感興趣的信息。」