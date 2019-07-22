國家衞健委：電子煙的危害應引起高度重視　計劃立法監管

國家衛生健康委員會（國家衛健委）規劃司司長毛群安今日（22日）透露，正會同有關部門進行電子煙監管的研究，計劃通過立法的方式監管電子煙。

國家衛健委表示，電子煙的危害問題應該引起高度重視，計劃通過立法的方式監管。（視覺中國）

毛群安指，電子煙的危害問題應該引起高度重視。國內外研究發現，其產生的氣溶膠含有許多有毒有害的物質，各種添加劑成份也存在著健康的風險。此外，許多電子煙產品所含的尼古丁濃度標識模糊，容易導致使用者吸食過量。器具亦存在著電池爆炸、煙液滲透、高溫燙傷等安全風險。

毛群安稱，國際上一些研究表明，電子煙的使用容易誘導青少年嘗試使用傳統的捲煙，這樣就加快吸煙人群的年輕化趨勢。

毛群安表示，鑑於電子煙具有不安全性，對青少年健康行為習慣的形成會存在影響，所以必須嚴格加強電子煙的監管。目前正在會同有關部門開展電子煙監管的研究，計劃要通過立法的方式監管電子煙。

港府去年底宣布將全面禁止電子煙

現時全球已有十多國全面禁止電子煙，當中包括新加坡、泰國、巴西等。而在本港，特首林鄭月娥在去年底的《施政報告》提出將全面禁止電子煙，相關議案今年年初提交立法會，內容包括建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港，唯至今仍未獲得通過。