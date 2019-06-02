淘寶客要求「包裝勿寫電子煙」　收件後一睇即崩潰　網民：天才！

香港禁止販賣電子煙，但內地人則可透過淘寶購買，但客人購物後未必希望在包裝列明，便要向客服額外提出。惟淘寶的客服經常笑料百出，繼早前有職員疑似不懂用間尺後，最近又出現烏龍事。事緣早前買家要求店家於包裝上「請勿有任何電子煙的字樣」，客服亦表示明白；詎料收件時，包裝上把有關對話列在單據備註，令網民爆笑大讚有關客服是「天才」。

從對話截圖可見，買家跟客服說明不要在包裝上寫「電子煙」，客服表示明白。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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早前有網民在facebook群組「淘寶開心share」上載對話截圖及單據，可見買家向客服清楚要求「於包裝上請勿有任何電子煙的字樣」，貨品名稱「標註電池就好」，客服則表示「好的親，沒問題」。詎料買家收到貨品後，單據備註幾乎還原整段對話，竟着「快遞包裹上不要有任何電子煙的字樣，標注電池就可以」，買家一看超崩潰。

貨物單據的備註上，幾乎還原客人與客服之間的對話。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

不少網民看到單據都笑翻，曲線大讚「好一個天才客服」，亦有同道中人慨嘆「有時對住佢哋打字回應好想嘔血」。不過亦有網民指客服做法高明，「佢又唔可以呃海關，唯有將人客嘅指示全部打晒落去」。

（fb群組「淘寶開心share」）