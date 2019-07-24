深圳27歲女子獨遊華山遇害　家屬：不要賠償只望兇手償命

獨自外遊務必萬分小心。在陝西華山，最近就有一名來自深圳的27歲女遊客被人殺害，初步懷疑兇手劫財犯案。其家屬表示，並不需要賠償，只希望兇手能夠償命。

彭女士在華山遇害。（視覺中國）

7月16日，現年27歲、家住深圳市坪山區的彭女士坐高鐵來到陝西華山風景區遊玩。3日後（19日），她的家人從警方口中接獲彭女士遇害的消息。

彭女士的男友郭先生稱，她之前在一家教育培訓機構任職，因工作繁重，最近已經辭職，外遊散心。7月16日下午4時許，女友入住預訂的青年旅社後，通過微信視頻向他報平安。但到當晚，女友發微信稱「手機掉溝裡了，幸好有幾個好心人幫忙。明天修復。」他擔心女友安全，卻已無法接通她的電話。

抵華山當日失蹤

青年旅社老闆則指，彭女士當日離開旅社，稱要出發去華山仙峪景區遊玩，但到18日仍未回來，他於是報警求助。當地警方隨後在山上找到彭女士的遺體，證實她已遇害，並拘捕一名來自甘肅天水的28歲男子，初步懷疑是劫財犯案，詳細案情還有待進一步調查。

郭先生表示，女友身上並沒有帶多少錢，為何會成為劫財對象，他也搞不清楚。他又指，自己與女友的感情很深，已到談婚論嫁的地步，而家屬現在的訴求就是希望能將兇手繩之以法，「我們一致希望判他死刑，我們不要賠償，就想讓他償命。」