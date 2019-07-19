疑女友與兄有染將之斬死　青年第三次被判囚終身　官：明顯是謀殺

青年懷疑女友與自己的兄長有染，涉於屯門住所內用菜刀斬死女友，之後才向兄長查問，兄長卻稱未有其事，惟女友已身中多刀而死。青年10年內兩度被裁定謀殺罪成，兩被判囚終身，又兩度上訴得直，案件早前在高等法院經第三次審訊。陪審團商議一天半，今(19日)第三次被裁定謀殺罪成，法官司徒冕指被告脾氣差、佔有慾強，又有極大的醋意，令他變成一個極危險的人，更在未查明清楚下殺人，明顯是一宗謀殺，依例判他終身監禁。

被告譚浩南否認在友愛邨住所內謀殺女友劉淑芬。（資料圖片）

被告譚浩南(28歲)被控於2009年4月29日，在屯門友愛邨住所謀殺女友劉淑芬（19歲）。

被告稱當年真的無心殺人

由6男1女組成的陪團審經兩日的退庭商議，以5比2裁定被告謀殺罪成。法官在裁決後，問被告在判刑前會否陳詞。被告靜默良久，法官遂吩咐站立的被告坐下。惟被告未有坐下，之後才吐出一句：「當年真係無心殺死我女朋友。」他最終在法官指示下，坐下聽取判刑。

法官隨即向陪審團指，本案是他處理的案件中，歷時最長的案件，案發已是10年前。而被告曾兩次被判謀殺罪成，亦兩度上訴得直，今次是第三次審訊。

斥被告兇殘 死者身中50刀

法官指被告脾氣差和佔有慾強，也有極大的醋意，令他變成一個極危險的人。法官又指，被告認為死者和自已兄長有染，但並沒有事實根據，而其兄長和死者均否認此事。

法官直斥被告兇殘和暴力，死者身上約有50處刀傷。而被告行兇後也感震驚，因此曾自殺。法官指本案明顯是一宗謀殺案，依例判被告終身監禁。

被告經3次審訊裁決不變

被告於2009年犯案時僅18歲，他翌年第一次審訊時，已被裁定謀殺罪成。惟上訴庭於翌年指，被告當時聲稱遭劉挑釁，原審法官在引導陪審團時給予錯誤的指引，裁定被告上訴得直，案件發還重審。惟第二次審訊後，被告再被裁定謀殺罪成，同被判終身監禁。被告又再上訴至終審法院，在2017年又再獲撤銷定罪，但終院下令案件須作第三次審訊，至事發10年後，被告第三次審訊，卻沒有改寫結果。

被告犯案時僅18歲

控方案情指，案發時18歲的被告，和較他年長1歲的劉為情侶。被告與母親、兄長居於涉案單位，劉不時到被告家留宿。

案發日晚上7時許，被告兄長離開單位後，只有被告和劉在單位內。兄長半小時後返家，被告開門即問兄長是否與劉有染，兄長矢口否認，惟被告繼而向兄長稱，已殺死了劉，並叫兄長代為報警。

被告稱拿刀原想嚇劉

警員接報到場，見到被告和劉一同躺在床上，床上佈滿鮮血，警員檢獲一把菜刀。救護員扺達時，劉已無生命跡象，稍後宣告不治。法醫指劉的死因為頭、頸和四肢有多處刀傷，導致大量失血。

此外，被告的手腕等都有刀傷，被送往屯門醫院救治，他於翌月出院並遭拘捕。被告在警誡下稱原本只想嚇劉，無意殺害她。惟他沒有預料劉看到他持刀後，反應極大。

案件編號：HCCC331/2017