國防白皮書批民進黨「挾洋自重」　陸委會：訴諸戰爭破壞和平

國務院新聞辦公室今日（24日）發表《新時代的中國國防》白皮書，當中特別提到台灣，稱民進黨「挾洋自重」，頑固堅持台獨分裂，中國軍隊將不惜一切代價予以挫敗，捍衞國家統一。 對此，台灣陸委會回應稱，中共操作反民主、反和平行徑，訴諸戰爭的企圖，才是造成台海與區域情勢緊張的主因。

國務院新聞辦公室今日（24日）發表《新時代的中國國防》白皮書，當中特別提到台灣，稱民進黨「挾洋自重」，頑固堅持台獨分裂，中國軍隊將不惜一切代價予以挫敗，捍衞國家統一。（01直播）

陸委會發新聞稿表示，對北京當局假借兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，陸委會堅決反對與譴責；又稱中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，也已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮；而暗示將動用解放軍處理香港議題，是「企圖重現六四鎮壓」。

陸委會表示，中共侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為「和平」等，「全是武力侵犯的謊言，我們呼籲國際社會嚴肅關切並抵制」。同時重申，台海和平和區域穩定最大威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。「習五條」發表後，解放軍頻繁演習、軍艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，逼迫接受已破產的「一國兩制」主張。

陸委會指出，中共操作反民主、反和平行徑，並進一步訴諸戰爭的企圖，才是造成台海與區域情勢緊張的主因，籲北京當局應及早放棄使用武力等非理性的惡意手段，改善兩岸關係，理性處理香港等議題，真正做到區域負責任的一方。