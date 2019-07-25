【劉強東涉性侵】美國警方發布調查檔案：「她幫我清洗身體」

京東CEO劉強東去年8月被指在美國性侵21歲中國女留學生，引發軒然大波。 7月24日，明尼阿波利斯警方發布本案的調查檔案，當中包括口供、閉路電視等證據。劉強東被捕後供述，女方主動邀請上門到其公寓。

警方公佈劉強東案的調查檔案。（明尼阿波利斯警方）

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警方公佈的檔案，內容包括（女事主）劉靜堯男性友人8月30日撥打911報案的電話錄音文字檔；劉強東去年9月10日接受警方問話的電話錄音；劉強東進入女方公寓及在明大商學院內遭逮捕的照片；女學生與當時人在中國的好友、男友等人的短信對話；案發當日餐館、公寓的高清版監視影片；警方的全案報告。

在警方與劉強東的一段對話錄音檔案中，劉強東表示，女方當時坐在餐館的左邊，而且主動為劉強東倒酒，大約三個小時後，劉強東一行人被告知餐館要關門，女方主動邀請劉強東到公寓。

劉強東：她沒有反抗，實際上還「非常享受」

閉路電視的片段亦顯示，劉強東、劉靜堯以及劉強東祕書一起出現在公寓，劉強東和劉靜堯前往其房間時，祕書留在一樓。

劉強東稱，劉靜堯曾建議他先洗澡，所以他們一同進入衞生間，「她幫我清洗身體。」洗完澡後，兩人上牀睡覺，「我們互相親吻，互相觸摸，然後做愛。」

劉強東説，劉靜堯並沒有表現出強烈的反抗，實際上，她還非常享受。他説：「非常非常清楚......很明顯......她想和我做愛。」完事後，兩人進入睡眠，劉強東醒後見到她仍然赤身裸體，只是在用手機發短信。然後他們談話大約20分鐘，這時警察就來了，並把劉強東帶走調查。

一名逮捕他的警官亦在報告中説，「劉強東不明白發生了什麼，也不認為自己做錯什麼。」

資料顯示，劉強東最終獲檢方決定不予刑事起訴，但該劉靜堯於今年4月已再次入稟法院，循民事索償5萬美元（約38萬港元），案件將於9月11日開庭聽證。