劉強東時隔8個月首次公開現身：率團赴西藏考察　官媒刊登報道

中共西藏自治區委員會機關報《西藏日報》報道稱，6月28日，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東率領赴藏考察團，與西藏自治區黨委副書記、自治區主席齊扎拉在拉薩舉行座談。 據悉，這是自2018年12月劉強東與妻子章澤天出席英國皇室婚禮後，時隔8個月再次公開現身。

劉強東於西藏官員會晤。（影片截圖）

劉強東早前被指控去年8月在美國性侵21歲中國女留學生，引發軒然大波，雖然最終獲檢方決定不予刑事起訴，但該女留學生於今年4月已再次入稟法院，循民事索償5萬美元（約38萬港元）。

案件調查期間亦有人爆出案發當天的閉路電視監控片段，極力搶奪輿論高地。惟劉強東本人無比低調，鮮有發聲，外界一度懷疑他受案件影響，已經退居二線。

《西藏日報》刊登了劉強東的消息。（影片截圖）

《西藏日報》曝光劉強東行蹤後，令他重回公眾視野。報道稱，齊扎拉對劉強東一行赴藏考察表示歡迎，感謝考察團一行對西藏經濟社會發展的關心和支持。「京東集團高度重視西藏市場，積極搭建銷售平台，在拉薩建立了專門的倉儲物流配送中心，為各族群眾生活提供了便利，也讓更多的西藏特色產品走向了全國各地，深受西藏各族群眾歡迎。」

劉強東一行則表示，西藏發展前景廣闊，將充分依託京東的電商品牌優勢和西藏的特色資源優勢，進一步優化物流服務，深化各領域合作，讓更多的特色產品走向全國市場，實現互利多贏。

（綜合報道）