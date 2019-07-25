解放軍作戰旅殲-20首曝光　前身為韓戰時期王牌大隊

7月24日，解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次得到曝光，該機隸屬於東部戰區空軍航空兵某旅，是解放軍第一個整建制換裝四代機的單位，前身是朝鮮戰爭時期的英雄部隊的「王海大隊」。

「空軍發佈」貼出的照片。（空軍發布）

7月24日，空軍官方微信號「空軍發佈」在名為《新時代，空軍加快提升戰略能力維護國家空天安全》的新聞中，曝光了一張機號為「62001」的殲-20。

「空軍發佈」在新聞中寫道：

空軍進入裝備更新換代峯值期，政治工作「生命線」在瞄準高端、尖端、前端裝備作戰運用中助力加力。54名「兩院」院士成為空軍練兵備戰顧問；超前謀劃新型戰機飛行人才培養，一批飛行員具備通飛殲-20、殲-16、殲-10C多種新型戰機能力；一批新型飛行教官脱穎而出、走上戰位，把先進訓練理念變為空軍共同財富，為飛行訓練注入作戰靈魂。

志願軍空軍飛行員王海，他曾擊落美軍飛機4架，擊傷5架。王海後來官至空軍司令員、上將。（網絡圖片）

雖然殲-20早在2018年就開始列裝空軍作戰部隊，但在過去兩年裡，殲-20僅列裝空軍某先行試訓單位，在試訓作戰評估為一體的某場站作為「橙軍」，鍛煉空軍各個單位，為空軍新質作戰能力躍升提供有力支撐。

這也使得此次空軍公開作戰旅殲-20的意義重大：解放軍的五代機，已經擺脱了「試驗」的性質，走上一線部隊執勤。

值得一提的是，該旅前身為志願軍空軍第三師九團，該團下轄英雄的王海大隊——飛行一大隊。飛行一大隊組建於1950年10月，在抗美援朝戰爭中兩次入朝參戰直面以美國為首的聯合國軍，擊落擊傷敵機29架，湧現出王海、孫生祿、焦景文等著名戰鬥英雄，榮立集體一等功1次、二等功2次、三等功5次，被空軍命名為「王海大隊」。