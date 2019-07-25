【章瑩穎案】家屬回國前將向美檢方警方求助　望得知遺骸下落

章瑩穎案日前在美國伊利諾伊州中區聯邦法院審結。兇手基斯滕森（Brendt Christensen）包括綁架致死罪在內三項罪名成立，被判處終身監禁且永不得保釋。 綜合傳媒報道，章瑩穎的家屬將向美國檢方、警方求助，望得知遺骸下落的資料。

章瑩穎的遺體一直下落不明。（資料圖片）

章瑩穎的遺體一直下落不明，她的父親在法庭判決後，曾懇求基斯滕森透露處理屍體的位置，好讓女兒入土為安。不過，基斯滕森拒不交待章瑩穎遺體下落。

美國WICS電視台的20號新聞頻道（WICS Newschannel 20）報道，協助章瑩穎家屬的律師貝克特（Steve Beckett）稱，章瑩穎的家屬將會與聯邦檢察官、香檳縣（Champaign）滅罪部門警方人員會面，希望當局在案件審結後，能向家屬分享有關章瑩穎遺骸下落的資料。家屬也希望於回國前把握最後機會，向檢方和警方詢問其他問題。

兇手基斯滕森包括綁架致死罪在內三項罪名成立，被判處終身監禁且永不得保釋。（資料圖片）

基斯滕森是伊利諾大學物理系博士班研究生，擁有豐富科學知識。控方的呈堂證據顯示，他在犯案前曾經下載有關分解屍體的資料，似乎是為殺人後銷毀證據做好準備。執法部門亦認為已經毀屍滅跡的可能性極大，要尋回章瑩穎遺骸的機會十分渺茫。

專家：兇手拒不交代遺體情況 或憂影響陪審團判決

另據《澎湃新聞》引述上海交通大學法學教授季衞東分析，找到遺體的概率取決於兇手處置受害者屍體的方式，兇手愈殘忍，尋找遺體的難度就會愈大。「反過來想，基斯滕森之所以拒不交待受害者遺體情況，也可能是因為這個過程過於殘忍，考慮到交待的話或許會影響陪審團的判決，他才不願意交待的。」

（WICS Newschannel 20／澎湃新聞）