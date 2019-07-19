【章瑩穎案】法官斥基斯滕森毫無悔意　勸籲應向章瑩穎家人道歉

章瑩穎案由於陪審團未能就量刑判決達成一致意見，12名陪審員中有2名反對死刑，被告基斯滕森最後被判處終身監禁，不得假釋。 有內地傳媒轉述宣判後法官向基斯滕森的講話全文，法官批評基斯滕森完全沒有悔意，「沉迷於自私的幻想直到今天，除了他（基斯滕森）自己以外，他不尊重任何人」，勸籲基斯滕森應向章瑩穎的家人道歉。

法官甫一開首就直言此案是「這一無法形容的罪行」，當中受傷最深莫過於章瑩穎的家人，「章瑩穎的家人可能永遠都無法知道女兒的遺體現在在哪裏，他們必須忍受這樣的想法：瑩穎在離家千里之外的地方，被一個陌生人從他們身邊殘忍地奪去了生命。」

章瑩穎登上基斯滕森所駕駛的私家車後，從此下落不明。（ 聯邦檢察官辦公室）

法官其後提到，基斯滕森的女友布利斯（Terra Bullis）「表現出比被告更大的勇氣」，她幫助執法部門獲得關鍵證據，使基斯滕森得以被捕並交由法庭審判，而不是逍遙法外。

法官續指，他每一天都在法庭上觀察章瑩穎的家人們，「你們表現出了尊嚴和榮譽，我謹對於你們的巨大損失表示最深切的哀悼，並對你們致以最深的敬意」，又不諱言陪審團未能達成一致的決定，根據法律基斯滕森必須被判處終身監禁，並應當沒有異議，但「陪審團向你（基斯滕森）顯示的憐憫是他們（陪審團）人性的證明，而不是因為你的原因。」

章瑩穎家人和律師在判決宣告後召開記者會。（路透社）

法官更直言，被告以自己的罪行傷害自己的家庭，「儘管你在庭審中指責你的家人犯下的過錯，你這樣的辯護策略將使他們永遠活在罪疚的陰影中。」

法官在最後表示，整個庭審過程中，基斯滕森的律師雖然試圖將基斯滕森描繪成對所作所為感到抱歉，「所有人都清楚地認識到，你（基斯滕森）完全沒有悔意。」法官更指，基斯滕森由始至終都沒有向章瑩穎的家人道歉，「即使在今天，最後的時候，你可以説出任何你想説的內容，無論是長還是短，然而在今天，直到瑩穎被你殺害後的第769天後，你依然無法説出一句簡單的『對不起』。」

章瑩穎的屍體至今未找到，基斯滕森則透過律師承認殺人。（ 聯邦檢察官辦公室）

法官勸籲即將被帶往監獄服刑的基斯滕森，「當你今天被帶離這裏，將在孤獨、隔絕和冷酷的監獄中度過餘生時，也許，只是，也許，你可以拿起紙和筆，給章瑩穎的父母寫下：『對不起』。」

（環球網）