【5G時代】北京下半年將舉辦首次「世界5G大會」

內地5G技術發展迅速。在北京，市人大常委會報告顯示，今年下半年將舉辦首次「世界5G大會」。 今日（25日）上午，北京市十五屆人大常委會第十四次會議聽取《關於北京市2019年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告》。報告顯示，今年下半年，北京將研究制定支持5G研發產業化、創新平台、人才引進、知識產權保護政策包，持續推動5G基站規劃建設，著力打造智能網聯領域新的增長點，辦好首次世界5G大會。

北京將於今年下半年舉辦首次「世界5G大會」。圖為華為北京研發中心的5G展示廳。（視覺中國）

報告提到，今年下半年，北京將加強「高精尖」項目落地，加快建設新能源汽車、集成電路等領域重大產業項目，出台推進集成電路高質量發展意見，籌建國家集成電路技術創新中心，放大產業基金投資效果，增強產業發展後勁。

同時，北京將實施加快應用場景建設工作方案，重點推動人工智能（AI）、區塊鏈、前沿材料等新技術新產品新模式應用，抓好首批10個科技創新應用場景建設，更好推動科技成果轉化和產業化。

編製雄安新區中關村科技園空間及產業規劃

在支持「雄安新區」建設方面，報告寫到，今年下半年，北京將深入對接支持雄安新區建設，確保4所「交鑰匙」（按：由北京建設、完成後將其所有權和管理權交予雄安新區）學校醫院在9月30日前開工，開通京雄城際北京段，開工建設京雄高速，編製雄安新區中關村科技園空間及產業規劃。