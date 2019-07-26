任正非：鴻蒙最大特點是「低時延」　中國2020年才能開始5G獨立組網

7月25日，華為心聲社區發佈了意大利媒體對華為創始人任正非的採訪實錄。任正非在接受採訪時，再提到華為自研操作系統鴻蒙，他説鴻蒙最大特點是低時延。他還表示，中國只有從2020年才能開始5G的獨立組網，華為仍在等待高通的進步。

任正非預計華為經營業績到2021年會恢復增長。（網絡圖片）

7月18日，任正非表示，前英國首相特文翠珊稱「核心網以外的設備，英國都可以採購華為產品」是正確的，但如何選擇5G設備商取決於歐洲國家意志決定，也取決於歐洲運營商各自的考慮，因此選擇權在歐洲不在華為。

任正非又提及鴻蒙，他説：「鴻蒙操作系統的最大特點是低時延，它與安卓、iOS是不一樣的操作系統。開發設計的初衷是用於物聯網，比如工業控制、無人駕駛……來支撐使用，我們現在首先使用在手錶、智能8K大屏、車聯網上。在安卓系統上，我們還是等待谷歌（Google）獲得美國審批，還是尊重和擁護谷歌的生態和技術的權利。」

此外，他預計公司經營業績到2021年會恢復增長。任正非還説，「在這個危機時刻，我最適合繼續擔任CEO，我有能力領導這個公司走出黑暗，走向光明。即使得不到美國的幫助，公司也會持續良好發展，會獨立生存下去，而且還會生存得很好，處於世界前列。」

任正非透露，中國只有從2020年才能開始5G的獨立組網，華為仍在等待高通的進步。

據悉，華為從2012年開始規劃自有操作系統，備用名為「鴻蒙」。當時，華為公司中央軟件院歐拉實驗室還專門成立華為手機終端操作系統開發部。今年3月，華為首次透露，已經開發了自己的操作系統。