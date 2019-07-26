華為推首款5G手機「HUAWEI Mate20 X 5G」　智能電視將用鴻蒙系統

華為星期五（26日）在深圳總部發布首款5G手機「HUAWEI Mate20 X 5G」，是當前全球唯一同時支援SA和NSA兩種模式的「雙膜」手機，定價為6199元（人民幣．下同）。

Mate20 X 5G搭載華為自行研發的麒麟980晶片和巴龍5000晶片，是全球首部搭載雙7nm 5G晶片的智能手機。Mate 20 X 5G擁有7.2英寸顯示屏，分辨率為2244X1080，後置有4000萬、2000萬、800萬三組鏡頭，電池容量為4200mAh，支持40W快速充電。

華為首款5G手機「HUAWEI Mate20 X 5G」。（微博）

至於記憶體方面及儲存空間方面則是8GB及256GB。HUAWEI Mate20 X 5G即日起開始預售，下月16日正式發售。

華為手機產品線副總裁李小龍表示，目前業界只有華為能提供SA／NSA 5G雙模式手機，Mate 20 X 5G亦是當前唯一支援雙卡的5G手機，可以同時搭載一張5G及一張4G電話卡。

所謂SA／NSA，分別是指現時5G上網的兩種模式，即獨立組網和非獨立組網。SA使用新建5G網絡，優勢在於不依賴於現有4G網絡，但前期投入成本較高；NSA則更加靈活，可自動切換5G及4G，建設成本較低，但手機會較耗電。

分析指出，Mate20 X 5G是華為為平穩度過從4G到5G過渡期而設計，同時支持兩種4G及5G，能夠使用户更多選擇，減少第一次購買5G手機的心理壓力。

值得一提是，Mate 20 X 5G雖然是中國首款獲得5G終端電訊設備進網許可證的5G手機，但卻不是中國第一款5G手機。中興通信在3天前拔下頭籌，宣佈開始預售「NTE Axon 10 Pro 5G」，售價為4999元，預計7月上市。

中興的「NTE Axon 10 Pro 5G」。（網上圖片）

另一方面，華為同日宣佈智能電視計劃「華為智慧屏」，配合於8月發布的鴻蒙系統，於9月推出的華為智能電視將會使用鴻蒙系統的分佈式計算模組。

華為將於9月推出智能電視，會使用鴻蒙系統的分佈式計算模組。（網上圖片）

華為智慧屏擁有四大中心，智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心，並採用華為HiLink協議，可連接數百款電子產品，更附有語音控制、視覺識別、智能人體感知及手機遙控等功能。

（綜合報道）