【逃犯條例】機場集會遭扯衫老翁：示威者不了解內地　容易受煽動

上周五（26日），有於機場任職的市民在機場發起「和你飛」集會，期間一度發生推撞事件。一名老翁被指襲擊化身「連儂人」的26歲黃姓青年，遭大批示威者包圍。有人更拉扯其西裝外套，有人以粗言穢語「問候」及阻礙老翁前路。 被圍堵扯衫的老翁事後接受香港中通社訪問時表示，參與示威的年輕人不願意了解內地，容易受煽動，一連串行動對香港只會有壞處而非好處。

劉姓老翁在機場大堂與示威者發生推撞。（影片截圖）

+ 11 + 10 + 9

據《中通社》報道，當日被拉扯的老人姓劉 （按：早前消息指老翁姓毛，現年72歲），家鄉在上海，為香港永久性居民，現時是瑞士一家製造業公司亞太區的高層，當天從上海返回香港。

劉姓老翁接受《中通社》訪問時表示，自己清楚香港示威者近期鬧事的經過，當日離開機場禁區見到他們很生氣，並認為示威者近期的一連串行動對香港只會有壞處而非好處。

劉姓老翁又指，與自己一起出來的人當中，只有他對示威者行為有反應，其他人估計要麼是旅客，要麼是香港市民中「沉默的大多數」。他認為，參與示威的年輕人對內地缺乏基本認知並且不願意去了解，容易受香港反對派人士煽動，而如果示威行動長期存在必然打擊香港經濟。

丘成桐否認自己是事件中的老人，又指對事件感到驚訝。（中通社）

掃跌示威者身上標語釀衝突

早前報道，劉姓老翁當晚8時左右手持行李、身穿淺藍色西裝外套，行經機場大堂時，將一名26歲、化身「連儂人」的黃姓示威者身上的標語掃跌。他試圖離去時被人阻擋，有男性示威者熊抱他，亦有人拉扯其外套並要求道歉。

值得一提的是，內地網絡曾有人傳出被圍老翁是美籍華裔數學家丘成桐。對此，丘成桐回應澄清被圍老人不是自己。他表示自己非常驚訝，稱年輕人以為可以隨時隨地在肢體語言上侮辱一位路過的老人，反問這是不是他們心目中要保護的自由和人權。

事件經內媒廣泛報道，引起不少內地網民議論，他們大多反應強烈，有人更直指示威者「黃衛兵」：