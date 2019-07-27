【逃犯條例】機場集會「連儂人」稱被撞　72歲姓毛老翁遭扯衫擋路

周五（26日）機場「和你飛」集會大會指逾1.5萬人參與，集會其間發生衝突。晚上八時許，機場一樓運輸大樓對開位置，一名參與集會的26歲姓黃青年化身「連儂人」，他報稱被一名72歲姓毛老翁襲擊，大批示威者包圍老翁並阻止他離開，要求他向事主道歉。 據網上片段所見，老翁企圖離開時被多人包圍，有人更拉扯其西裝外套，有人以粗言穢語「問候」及阻礙老翁前路。至機場巴士站對開位置，老翁亦打破沉默道歉「Sorry」。有示威者要求他拍片向事主道歉，並阻礙他登巴士，其後機場派員到場了解。警方證實事件，稱案件列作聲稱襲擊，事件無人受傷或被捕。網上一度誤傳涉事老翁為一名知名數學家，但事實是，涉案老翁是一名姓毛、72歲男子。

周五晚上八時許，機場一樓運輸大樓對開位置，一名參與集會的26歲姓黃青年化身「連儂人」，他報稱被一名72歲姓毛老翁襲擊，大批示威者包圍老翁並阻止他離開。（網上影片截圖）

冷靜啲先，我係畀佢推果個，我冇嘢，畀佢走喇！ 在場示威者

機場「連儂人」稱老翁襲擊 示威者包圍老翁

昨晚（26日）機場「和你飛」集會大會，發生示威者與市民衝突，一名26歲姓黃青年化身「連儂人」參與集會，其間他稱被一名72歲姓毛老翁襲擊，於是報警。據上片段可見，當時該名姓毛老翁手持行李、身穿淺藍色西裝外套，他被一名男示威者熊抱，有人拉扯其外套，約20名示威者將老翁包圍，阻止他離開。有人高叫「搵police（警察）」、「你唔好走呀！」。其間一名男子高叫，「冷靜啲先，我係畀佢推果個，我冇嘢，畀佢走喇！」

背部被人貼上告示 示威者包圍老翁

據另一段網上影片所見，老翁已離開大堂，他向着巴士站方向步行。其間一名年青人用身阻礙老翁去路，之後老翁閃避時「手踭」觸碰到年青人，之後年青人倒地，老翁未有理會、拖着行李離去。當時他背部被人貼上一張告示，上面寫有「黑警 + 黑社會 = 無法無天」的字句。

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你咁大年紀人哋會尊重你，如果你同人哋道歉，人哋會尊重你！ 在場示威者

其間一名身穿白衣的中年男子，衝出截停老翁，並將他逼到牆身。（網上影片截圖） 雙方以身軀角力 示威者阻礙老翁離開 之後，另一名身穿黑衫的男子，衝上前企圖阻礙老翁去路，有人不斷高叫「你撞到人喎！」老翁亦未有理會，黑衫男子以身阻擋老翁去路，兩人正面撞上，黑衫男亦停下腳步，再次阻力老翁前行。被多次阻擋去路的老翁，未有理會前方人士，繼續拖着行李往巴士站位置，雙方繼續以身軀角力。其間一名身穿白衣的中年男子，衝出截停老翁，並將他逼到牆身。 被示威者指責為「乞兒」 老翁未有理會辱罵 之後大批示威者將他包圍，有人手持標語擋着他，並指罵他打人，「唔好掂佢呀！」、「你打人呀X街！」及「乞兒」。老翁未有理會示威者的辱罵，他低下頭拖着行李離開，至機場巴士總站對開位置，數十名示威者尾隨及包圍他，並稱「Johnny唔好走，Johnny你唔好走，我報警架！」但老翁未有理會，有示威者詢問他為何打人，「你着到咁斯文，點解你頭先要打人？」

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Sorry！我都唔知邊個，你話我打嗰張係紙嚟！ 涉事姓毛老翁

示威者：你道歉大家就放你走！

老翁於巴士站被多名示威者包圍，有人詢問：「你咁大年紀人哋會尊重你，如果你同人哋道歉，人哋會尊重你！」老翁亦打破沉默指，當時自己沒有人打人，他表示：「你咁樣圍住我，我係冇打人，你唔相我咪算囉！」其間有示威者情勢激動，企圖阻止他上車，有人更稱「你上唔到車架喇，一係就報警，你道歉大家就放你走！」

老翁向示威者致歉「Sorry！」

「Sorry！」老翁向在場示威者致歉，但是示威者要求他向事主道歉，「我都唔知邊個，你話我打嗰張係紙嚟！」示威者不斷要求老翁向事主道歉，場面相對混亂，之後有機埸人員到場維持秩序。

警方：案件列聲稱襲擊 無人受傷及被捕

警方表示，昨日（26日）晚上8時56分接獲報案指，一名26歲姓黃男子聲稱，被一名72歲姓毛老翁襲擊。警員接報到場，案件列作有人聲稱襲擊，事件沒有人受傷及被捕。而機場管理局發言人表示，晚上約8時45分接獲通知指，有兩名市民於機場一樓運輸大樓，即巴士總站附近位置發生爭執，職員立即前往該位置調停，並通知警方處理。