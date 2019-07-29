光纖基礎設施嚴重缺乏　美國5G建設或將面臨現實難題

中美科技戰正持續火熱，美國加緊部署5G建設。但有媒體分析認為，美國將面臨嚴重的現實難題。

媒體分析認為，美國5G建設將面臨困境。（視覺中國）

內媒《參考消息網》7月22日報道，美國政府打算投入1250億美元資金研發，華爾街至少擁有3000億美元資金可以快速部署，美國政府考慮與創投公司、私募股權和資產管理公司等合作，採取一系列計劃加入5G技術開發。

另外，美國最大的固網電話服務供應商AT&T公司表示，有望於2020年上半年推出全國性5G移動網絡。事實上，美國各地運營商已經紛紛投入5G網絡建設。

AT&T估計，要完成5G網絡部署需要十年時間。但一些分析師和業內人士認為十年遠遠不夠，一是缺少資金，二是缺少和地方政府配合。這將嚴重拖慢5G建設的進度，尤其是相比光纖光纜，光纖管道的相關費用要更加昂貴，需要市政府核准、需要業主同意，以及需要安裝天線等配套設施。

在一位AT&T工程師看來，美國下一代「無線」網絡將是史上最昂貴、最複雜、蛛網般密集的光纖網絡。

內媒：中國建設5G會比美國從容

據中國最早成立的通信網站「C114通信網」報道，多年來對基礎設施投資的缺乏，使得美國5G建設將面臨嚴重的現實難題：政策規章追不上實際需求；產業界和政府的協調、產業界內部的協調等問題，並帶來漫長的基礎設施建設期、不堪負荷的城市設施和坑坑洞洞的道路。

報道指出，這其中的關鍵，是光纖基礎設施嚴重缺乏。5G要實現超高速數據傳輸，離不開光纖光纜的強力支撐，5G頻段相比2G、3G、4G更高，覆蓋範圍小，需要大量小基站，且所有5G基站都必須聯網。

報道認為，中國近10年來對光纖基礎設施的強力部署，連年佔據全球超過50%的光纖光纜使用量，已經建成了基本覆蓋全國的光纖網絡。5G還需要更多光纖，但中國相比起來會更加從容。