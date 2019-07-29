中國發布多條緊急航警　多海域軍演或實彈射擊

中國海事局官網顯示，7月28日、29日浙江和廣東海事局相繼發佈有關於軍事活動的航行警告。多方跡象表明，中國軍隊或正在東南沿海舉行大規模軍事演習，涉及多個戰區，並且有海陸空多支軍隊參與。

南海艦隊某登陸艦支隊演習畫面。（中國國防部）

「浙航警0623」稱，2019年7月28日18時至2019年8月1日18時，在（1）30°03′00″N、123°14′00″E；（2）30°03′00″N、124°44′00″E；（3）28°53′00″N、124°44′00″E；（4）28°53′00″N、123°14′00″E。四點連線水域範圍內進行軍事活動，禁止駛入。

「粵航警016」4稱，7月29日6時至8月2日18時，以下五點連線海域內進行軍事活動，禁止無關船舶進入。（1）22-53N 116-10E；（2） 22-50N 116-10E；（3）22-50N 118-00E；（4）24-00N 118-00E；(5) 24-00N 117-48E。

從廣東局發佈日期來看，可謂突然。據知，廣東海事局公佈的警戒區域，已經超越海峽中線，並且僅距離金門島55公里，破歷來解放軍軍演的紀錄。

另需注意幾個稍早之前發佈但仍然在有效期內的航警：7月26日至8月2日期間將在渤海與黃海北部海域執行軍事任務、進行實彈射擊。海事部門於7月25日發佈遼航警0141、遼航警0142、遼航警0144三則航行警告，部分地區禁止駛入。

內媒：演習為台灣造成巨大軍事壓力

台灣《聯合報》報道稱，台灣「新江軍艦」前艦長呂禮詩28日在社交媒體上表示，大陸此次公佈演習所在海域位於舟山羣島正東，覆蓋了66海里（約合122公里）乘以78海里（約合144公里）的矩形區域，距離台灣「防空識別區」最北點僅有14海里（約合26公里），但距離台灣島最北端的富貴角仍有235海里（約合435公里）。

台灣國防部對此迴應稱，台軍將運用聯合情報、監視與偵察手段，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，將會做出實時應處以確保台灣安全與區域穩定，籲請台灣民眾對此放心。

大陸《觀察者網》報道稱，這次演習給台灣造成巨大的軍事壓力。而演習的具體目的是為迴應美國此前不久批准的對台軍售案。

（中國海事局網站）