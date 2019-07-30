《哪吒之魔童降世》上映5日創近十億票房　破國產動畫電影紀錄

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》自7月26日上映以來，內地票房、口碑一路走高，至今日（30日）中午已創下約9.7億（人民幣，下同）票房，創國產動畫電影紀錄。

截至今日（30日）下午2時05分，已創下9.7億（人民幣，下同）票房，創國產動畫電影紀錄。（中國票房網）

+ 5 + 4 + 3

《哪吒之魔童降世》由餃子執導和編劇，可可豆動畫、北京光線影業、十月文化傳媒等公司聯合出品發行，改編自中國神話故事，講述神話人物「哪吒」的成長經歷故事，雖「生而為魔」卻「逆天而行鬥到底」。

「中國票房網」數據顯示，截至今日下午2時05分，《哪吒之魔童降世》累計票房為9.7億，已超越《西遊記之大聖歸來》的9.56億內地票房，成為國產動畫電影票房冠軍。

貓眼電影：票房有望高達22.59億

同時，《哪吒之魔童降世》在7月26日上映首日，開畫僅1小時29分，總票房就突破1億元大關，創內地動畫電影最快破億紀錄。同時，該片超越《熊出沒·原始時代》，創造國產動畫電影首周票房紀錄，亦打破《壞蛋獎門人3》（Despicable Me 3）在內地創下動畫電影首周4.42億元的票房紀錄。

內地電影平台「貓眼電影」預測，《哪吒之魔童降世》的票房有望高達22.59億元。如果成真，將大幅超越《優獸大都會》（Zootopia）所創下的15.3億元票房，成為內地動畫電影票房冠軍。