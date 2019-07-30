【逃犯條例】外交部：港暴力活動是美方「作品」　勸停玩危險遊戲

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月29日表示，希望中國會做正確的事情，尊重與香港既有的協議。 今日（30日）,中國外交部表示，美國國務卿蓬佩奧沒有「擺正自己的位置」，把自己當作CIA（美國中情局）的負責人；又指香港發生的「暴力活動」是美方的「作品」，奉勸儘早放手，「玩火者必自焚」。

港府修訂《逃犯條例》，引發多場示威抗議。（羅國輝攝）

中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。會上有記者問道，蓬佩奧希望中國政府做正確的事情，尊重涉及香港的「協議」，中方對此有何回應。

華春瑩反問，不知道蓬佩奧是不是希望把現在在香港進行的那些「極端暴力分子」手持鐵條和致命性武器襲擊警察的抗議也搬到美國，「讓美國正好向世界展示一下他的民主，你覺得這個建議怎麼樣？」

華春瑩斥蓬佩奧顯然沒有「擺正自己的位置」，把自己當作CIA的負責人，認為香港近期的暴力活動是合理的，「因為大家可能也都知道，這畢竟是美方的一個『作品』。」

籲美國儘早放手 玩火者必自焚

華春瑩舉出多個例子，包括美國副總統彭斯、蓬佩奧、博爾頓等人先後會見香港反對派人士，美國國會眾議院議長佩洛西形容香港的示威遊行是「一道美麗的風景線」。華春瑩又道，香港「暴力遊行隊伍」當中出現不少美國人的面孔，甚至一度還出現美國國旗。「大家都想問，在最近香港發生的一系列事件當中，美國到底扮演了一個什麼樣的角色？我想在這個問題上美國欠世界一個交代。」

華春瑩強調，香港是中國的香港，中國政府絕不允許任何外國勢力插手香港事務，更不會允許任何外部勢力企圖搞亂香港。「玩火者必自焚，歷史上這類的教訓是很多的，我們奉勸美方儘早放手，停止玩火中取栗的危險遊戲。」