【逃犯條例】有律政司刑事檢控科律師發公開信　稱內部有政治壓力

《逃犯條例》修例爭議持續發酵，再有律政司的律師表態，有律政司刑事檢控科律師向市民發公開信，指7月21日看到社會秩序崩潰，批評部份執法者與暴徒狼狽為奸，直言「我們無論如何中立都已經不能再保持沉默」。 公開信中又提到，檢控官不只是有檢控的權力，亦同樣有不檢控的權力，強調其職責是要保持中立，但明言在律政司內有很大政治壓力，「雖然在這時期無論外界以至內部都給予同事很大的政治壓力」，不過他重申會儘量堅守中立的原則、做好本份，每一件案都只考慮證據是否充分、是否合乎公眾利益，才決定是否進行檢控，絕不考慮被告的背景和政治傾向。

律政司政府律師在上周五（26日）發表附有遮蓋職員證的聲明，稱公職並不能凌駕公務員的憲制性權利，而政治任命官員的政治立場，絕不代表公務員的政治立場。

日前有多名律政司在政府律師職系工作的律師發聲明，促請特區政府全面檢討修例風波觸發的衝突事件，並成立獨立調查委員會。今天再有律政司律師發公開信，其中至少兩名律政司刑事檢控科高級律師附上工作證。

信中指7月21日看到社會秩序崩潰，批評部份執法者與暴徒狼狽為奸，直言「我們無論如何中立都已經不能再保持沉默」，他們坦言不願見到有殺人犯逃離法網，但指有多種方法可以將疑犯引渡去台灣受審，故堅決反對以粗暴和倉卒方式修例。

信中又提到，檢控官不只是有檢控的權力，亦同樣有不檢控的權力，強調其職責是要保持中立，但明言在律政司內有很大政治壓力，「雖然在這時期無論外界以至內部都給予同事很大的政治壓力」，不過他重申會儘量堅守中立的原則、做好本份，每一件案都只考慮證據是否充分、是否合乎公眾利益，才決定是否進行檢控，絕不考慮被告的背景和政治傾向。

他們強調反對任何形式的暴力，但同時理解廣大市民對政府充耳不聞的態度感到憤怒，「因為我們都是香港人，我們都有參與遊行，我們同樣感到憤怒！」他們相信若社會齊心協力表達訴求，政府必然會聆聽，亦必定會以實際行動來回應市民的訴求，「我們希望令市民知道－我們亦與大家同行。加油！」

《香港01》正就事件向律政司查詢，暫未獲回覆。

