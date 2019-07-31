伊朗對中國公民旅遊免簽　注意事項繁多　網民憂赴伊後或遭美拒簽

中國駐伊朗使館網站30日發佈「伊朗對中國公民實行單方面免簽及赴伊朗注意事項」，稱根據伊朗官方消息，自2019年7月16日起，持中華人民共和國普通護照、中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區護照人員赴伊朗旅遊觀光和商務訪問可免簽入境，每次入境後可停留21天。

中國駐伊朗使館證實，伊朗對中國公民實行單方面免簽。（網站截圖）

其中，中國外交部領事司和中國駐伊朗大使館亦提醒赴伊的中國公民注意以下事項：

一、尊重當地風俗習慣。女士（學前兒童除外）須戴頭巾，穿長袖、蓋過臀部、寬鬆、不透明的上衣或風衣，不要顯露腿及腳腕部位。男士不要穿背心或短褲外出。禁酒，忌食豬肉、狗肉。穆斯林齋月期間，即使非穆斯林也不能白天（日出後至日落前）在公開場合飲食或吸煙。異性之間一般不主動握手。

二、避免獨自前往偏僻地區。保管好自己的財物，特別是護照，勿隨身攜帶大量現金。為確保安全，儘量不要選擇從阿富汗、巴基斯坦、伊拉克與伊朗接壤的陸路口岸入出境。

三、遵守當地法律法規。不在政府機構、員警部門、軍事管理區及遊行集會場所等敏感區域照相。不要使用GPS、對講機等設備。

四、伊朗是地震多發區，曾多次發生強震。建議提前學習防震知識。伊朗夏季炎熱高温，應注意防暑。

五、在伊朗不能使用銀聯（UnionPay）、Visa、Master等信用卡及旅行支票。兑換外匯時應先瞭解相關匯率比價，避免上當受騙。

六、伊朗不允許攜帶入出境的物品包括：含酒精的飲料、豬肉及相關製品、賭具、迷幻藥物、武器、彈藥、爆炸品、色情書刊、詆毀伊斯蘭教和伊朗國家形象的書籍和音像製品。

七、建議赴伊朗的中國公民事先購買旅行保險。

伊朗遊客。（資料圖片／視覺中國）

惟注意事項繁多，再加上美伊關係緊張，令不少內地網民擔心赴伊人身安全保障：

「去了以後去美國可能拒簽。」

「隨時面臨美國導彈威脅。」

「還是別去了，這麼多規則，記不住啊。」

「伊朗治安倒不錯，包括女生去也挺安全。不過是建立在對當地法律完全滾瓜爛熟的情況下。」

（綜合報道）