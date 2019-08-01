廣西政府組織千人拆遷　遭村民用「土魚雷」石灰粉汽油襲擊

7月31日（星期三），廣西柳州市政府集結約1000人前往拆除違建樓房時，遭到村民用土魚雷、石灰粉、磚塊和汽油等物件襲擊。不過，雙方最終損傷情況，內地媒體並無詳細報道。

村民用堆石頭和樹木、停放多輛汽車等方式攔堵道路，試圖阻礙執法人員進行拆除工作。（柳州政法微博）

內媒《南國早報》的報道指，當日執法隊員於早上7時連同3台挖掘機，前往違建樓房的所在地。在距離目的地幾百米時，只聽「砰砰」幾聲巨響，現場冒出幾處白煙，並有磚塊、木板從高空飛來。一名隊員躲閃不及，被磚塊砸傷腳，但傷勢不重。

當時執法隊員一邊躲避，一邊觀察，發現襲擊來自違建樓房。村民站在樓頂，利用早已準備好的「彈藥」對執法隊伍發動攻擊，甚至還用汽油往下淋。執法隊員利用無人機觀察情況，更發現其中幾棟樓房的樓頂堆有磚塊、木板、疑似汽油桶及疑似「土魚雷」。

報道指，執法隊員全副武裝上陣，迫使襲擊者繳械投降。最終執法隊員利用防暴裝備掩護，拆除了當地兩處共17棟違建樓房。

土魚雷或灌有石灰粉

在行動中，執法隊員搜獲兩箱疑似「土魚雷」的物品。執法人員指，這些土魚雷裏面很可能灌有石灰粉，飛散的石灰粉很容易進入人的口鼻和眼睛，造成嚴重不適。報道指這些包著金色包裝紙疑似土魚雷的物品，很像大的炮仗，長約20cm，足有手臂粗。在內地，土魚雷一般是指那些用來炸魚的爆炸品。

（《南國早報》）