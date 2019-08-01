【親愛的熱愛的】劇集中國地圖遭指出錯　自然資源部：核查處理

內地正在熱播的偶像劇《親愛的，熱愛的》，周三（7月31日）播出的第39集中，劇情需要所顯示的中國地圖被指有問題，與官方地圖相比缺少海南島、台灣，中印邊境東西兩段的劃分亦遭批不準確。 事件引發熱議後，劇集播放平台愛奇藝和騰訊視頻均將相關畫面刪除，男女主角李現、楊紫亦隨即在微博發文強調中國領土「一點都不能少」及反對台獨。 而主管地圖技術審查的自然資源部亦就事件向內媒作出回應，指已依法就電視劇相關內容進行初步核查，並責成屬地管理部門依法處理。

《親愛的，熱愛的》在內地熱播。（微博）

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據了解，《親愛的，熱愛的》在暑假檔期播出後大受歡迎，多次佔據熱門搜索排行榜，大結局時在微博上更有近9億次的閲讀量。但就在第39集中，因劇情需要展示了一幅動畫地圖，每個國家及地區都用不同的顏色標注。然而，中國地圖並沒有將海南島和台灣納入其中，同時中印邊境東西兩段的劃分上亦與官方有所出入，將部分爭議地區劃歸印度。

自然資源部表示，根據內地《測繪法》、《地圖管理條例》、《地圖審核管理規定》，在對電視劇相關內容初步核查發現，該劇所使用的地圖未履行地圖審核程序。

自然資源部指出，該劇登載使用的地圖存在多個問題，包括錯誤表示中國藏南地區和阿克賽欽地區國界線、台灣島和海南島底色與大陸不一致、漏繪中國南海諸島及南海諸島歸屬範圍線、克什米爾地區表示不符合國家有關規定等。

將開展宣傳活動 強化國家版圖意識

自然資源部續指，已據此責成屬地管理部門對涉嫌違法違規的行為依法進行處理，並將於8月底開展全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動，進一步強化國家版圖意識的宣傳教育，提升公民的國家版圖意識，優化標準地圖服務，更好地引導公眾正確使用各類地圖。

（澎湃新聞）