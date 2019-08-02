完成環月探測任務　「龍江二號」微衛星受控撞月

7月31日22時20分，在地面飛行控制人員的精心操控下，中國「龍江二號」月球軌道超長波天文觀測微衛星，按計劃在月球背面預定區域受控撞月。該項目的成功實施，標誌著「龍江二號」成為世界首顆獨立完成地月轉移、近月制動、環月飛行的微衛星，也由此探索了一種低成本深空探測的新模式。

龍江二號獲得的地球電磁干擾變化曲線。（網絡圖片）

「龍江二號」於2018年5月21日隨嫦娥四號任務「鵲橋」號中繼星搭載發射，2018年5月25日22時順利進入環月軌道。整星重量僅47公斤，設計壽命1年，實際在軌運行437天，圓滿完成了既定任務目標。

「龍江二號」搭載了2台科學載荷：由中國科學院國家空間科學中心研製的超長波探測儀和沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齊茲國王科技城研製的月球小型光學成像探測儀。超長波探測儀的主要目標是利用月球對地球射頻干擾的天然遮擋，對超長波天文觀測和太陽輻射研究進行技術驗證。探測儀對月球軌道不同位置的輻射譜進行探測，獲取了月球軌道1-30MHz超長波連續譜，完成地球射電干擾普查，同時，還開展了各類掩月探測試驗，對有效載荷關鍵技術進行了驗證。

龍江二號上中沙國際合作載荷獲取的地月合影圖。（網絡圖片）

作為嫦娥四號任務國際合作載荷之一，沙特月球小型光學成像探測儀的主要目的是在近月點開展對月觀測，在軌期間累計完成30次成像，成功獲取了清晰的月球雨海局部影像圖和包含波斯灣、紅海、地中海、阿拉伯半島等區域的地月合影等多幅科學探測影像，在中東地區產生了強烈反響，成為我國與「一帶一路」沿線國家在航太領域合作取得的又一標誌性成果，也由此拉開了中沙航太深度合作的序幕。

「龍江二號」在完成技術試驗和探測任務的同時，還大大促進了民間的國際交流。衛星發射前，哈工大研製團隊不僅完成了國內四個地面站的準備工作，還聯合日本和歌山大學、荷蘭德文格洛25米射電望遠鏡等全球40多個UV地面站參與了資料接收，2019年2月，中方團隊與荷蘭、德國合作夥伴拍攝的「最美地月合影」照片在英國《獨立》報和美國《科學》雜誌上刊發，引起廣泛關注。

（公眾號「中國探月工程」）