中組部部長陳希代表習近平看望專家　中共「北戴河時間」開始

據新華社消息，3日，受習近平總書記委託，中共中央政治局委員、中組部部長陳希在北戴河看望慰問暑期休假專家，向各位專家並向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才，致以崇高敬意和誠摯問候。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭一同看望慰問。 觀察人士指出，按照慣例，中共高層現身北戴河，意味著中共正式公開進入「北戴河時間」，北戴河會議即將開始。

陳希指出，習近平總書記高度重視人才工作，從黨和國家事業發展全域的戰略高度，對我國人才事業作出一系列重要指示，對專家人才的關心重視，為全黨全社會作出了表率。

他說，參加休假活動的各位專家，為祖國的科技創新、社會進步、人民幸福作出了突出貢獻，是新時代的見證者，更是建設者。他稱，廣大專家人才要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚勇攀科技高峰、敢為人先的創新精神，大力弘揚追求真理、嚴謹治學的求實精神，做愛國奮鬥的模範引領者和改革創新的奮力開拓者。

觀察人士指，中共高層現身北戴河看望專家，通常是北戴河會議即將召開的信號。每年8月初，中國「五套班子」——中共中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委的領導人，都要在河北秦皇島市北戴河區舉行黨內高層秘密會議，討論黨內重大問題，這是始於毛澤東時代的會議機制，胡錦濤時期一度終止，中共十八大後又恢復。

外界有分析認為，本次政治局會議將重點分析研究中國經濟形勢，部署下半年經濟工作。在不久前，中共中央政治局常委與中央各部委高層集體性離開辦公區，奔赴央地各處推進「不忘實心、牢記使命」主題教育行動，其調研除注重黨建外，或許也為了解接近基層和一線的反饋信息。

此外，香港局勢可能也是本次會議討論內容之一。《逃犯條例》修訂所激起的遊行和衝突已經持續兩月，仍未見到緩和趨勢，而今年十月則是中共建政70週年紀念，如何應對香港情況相信也將是中共高層討論重點。