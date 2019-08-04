【旺角遊行】國旗遭拋入海　胡錫進：暴徒氣焰囂張，出來混總要還

由網民發起的「旺角再遊行」周六（3日）下午3時起出發，最終成為多區警民衝突，期間疑有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下，國旗之後在海中漂流。 對此，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，暴徒們氣焰十分囂張，涉嫌嚴重犯罪。他相信，這些人早晚會被繩之以法，就如同香港電影《無間道》裏的一句話，「出來混總是要還的」。

胡錫進說，相信他們早晚會被繩之以法，「出來混總要還的」。（微博）

胡錫進說，或者這群暴力示威者遭到沉重打擊，香港重建秩序；或者香港一天天無政府主義化，失去作為國際金融中心的基本條件，這座城市逐漸爛掉。他認為香港廣大市民不會一直容忍暴徒毀掉家園，「所以我看好法律早晚會收拾這幫撒歡的狂妄之徒」。

胡錫進又指，再次提醒內地社會「沉住氣」，「咱們等着香港社會自己動手懲罰這幫混賬。既然高度自治，他們就有責任守護自己的家園，需要能夠阻止年輕暴徒用路面的磚頭當武器投向警察。」

他續指，若香港市民自己不肯動手阻止這些暴行，「那麼香港爛掉就是他們的集體宿命」。他願意相信，廣大香港市民「既沒有那麼傻，也沒有那麼慫」，「讓我們等待香港社會作為一個整體的覺醒。」

（微博）