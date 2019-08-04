【旺角遊行】「市民自發重升旗」登熱搜　內地網民：沒有國哪有家

旺角昨日（3日）再有反對修訂《逃犯條例》遊行，期間有示威者前往尖沙咀天星碼頭，拆下旗桿上的中國國旗，令國旗在海中漂流。 今日（4日）凌晨，有人來到事發現場重新升起國旗，引起內地網民評論，「香港市民自發重新升起國旗」更一度成為微博熱搜榜的第二位。

「愛港行動」發言人陳淨心等人發起「重新升旗」行動。（環球時報）

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今日凌晨0時30分左右，有大約10人來到尖沙咀天星碼頭，在「五支旗杆」的位置重新掛上中國國旗。活動的發起人是「愛港行動」發言人陳淨心，她接受傳媒採訪時表示，下午看到示威者將國旗從旗杆上撤下扔到海裏，覺得非常氣憤，於是她和其他數人自發地來此舉行升旗儀式。

關鍵詞「香港市民自發重新升起國旗」登上微博「熱搜榜」的第二位。

事件引起不少內地網民討論，關鍵詞「香港市民自發重新升起國旗」更登上微博「熱搜榜」的第二位，有逾260萬的搜索量和8100萬的閲讀量。

不少內地網民表示，此舉顯示出「沒有國哪有家」；亦有人指出，陳靜心是「愛國愛港團體」，活動並非自發：

「別粉飾太平，不是自發的，陳靜心是愛國愛港團體，這麼多年來苦苦支撐，受到排擠打壓還在堅持，香港市民可不會去升旗。」

「沒有國哪有家，五星紅旗不容褻瀆」

「大部分還是愛國的，小部分人真的無藥可救​」

亦有人狠批拆下國旗的示威者是「分裂祖國的老鼠屎」：

「我們力挺每一位愛國的中國人！唾棄每顆分裂祖國的老鼠屎！」

「趕緊懲處扔國旗的人，祖國威嚴不容挑戰​」

此外，關鍵詞「陳浩天等8人被香港警方拘捕」亦登上微博熱搜榜第6位。有網民批評他們「螳螂擋車，自求死路！」又稱「掃黑除惡」一樣同樣適用於香港。