【章瑩穎案】律師：遺骸下落消息不準確　周三親屬將開記者會說明

撰文：崔德興
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中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁，且永不得保釋。不過，章瑩穎遺體的下落仍然未明。
近日有消息指，章瑩穎遺骸可能在伊利諾伊州中部一垃圾填埋場內，而且即將被找到。對此，章瑩穎親屬的律師向傳媒表示，相關消息並不準確，親屬將於伊利諾伊州當地時間8月7日10時舉行記者會說明。
章瑩穎（中）遺體的下落仍然未明。（資料圖片）
早前報道，章瑩穎家屬的代表律師貝克特（Steve Beckett）表示，基斯滕森的辯護律師根據一項豁免協定，提供消息給控方，當中顯示章瑩穎的遺骸可能在伊利諾伊州弗米利恩郡（Vermilion County）的一個垃圾填埋場內。
章瑩穎家屬律師王志東向內媒《新京報》表示，近日有關遺體即將被找到的傳言並不準確。他表示，章瑩穎家屬將於當地時間8月7日10時在伊利諾伊州舉行新聞發布會，就此事作出說明。原計劃於8月5日舉行的章瑩穎追思會將推遲，目前日期未定。
貝克特亦向《新京報》證實，他將和王志東陪同章瑩穎家人參加新聞發布會，對檢察官告知的信息作出說明。屆時，章瑩穎家人也將就收到的信息發言。
（新京報）