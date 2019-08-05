【章瑩穎案】律師：遺骸下落消息不準確　周三親屬將開記者會說明

中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁，且永不得保釋。不過，章瑩穎遺體的下落仍然未明。

近日有消息指，章瑩穎遺骸可能在伊利諾伊州中部一垃圾填埋場內，而且即將被找到。對此，章瑩穎親屬的律師向傳媒表示，相關消息並不準確，親屬將於伊利諾伊州當地時間8月7日10時舉行記者會說明。