乖乖女變A級通緝犯　山西古交首富兒媳寇靜瑤涉黑內情曝光

7月24日，中國公安部官網發佈A級通緝令，公開通緝50名涉黑在逃人員，山西古交首富耿建平的大兒媳寇靜瑤是第25號通緝對象。7月25日，山西太原警方將寇靜瑤抓獲。 在寇靜瑤落網後，有關她的諸多往事被揭開。寇靜瑤原是他人眼中的乖乖女，19歲嫁進古交首富耿家，耿家的「武裝隊」多年來橫行鄉裏，打傷、打殘上百人，乖乖女也成為「黑社會骨幹」。

山西太原警方將寇靜瑤抓獲。（網上圖片）

據內媒報道，寇靜瑤小時候，在鄰居眼裡是個十足的乖乖女，小學和初中成績都很好。多名鄰居表示，她對人有禮貌，哪裡遇到都會主動笑瞇瞇地打招呼。

2007年，19歲的寇靜瑤嫁給了山西煤老闆耿建平的兒子，婚禮當天，耿家安排12輛悍馬越野車，率領上百輛平治、BMW去迎親，還請來蔣大為、阿寶等內地知名歌星助興，婚禮花費千萬元（人民幣，下同），引得古交市相關部門連夜召開禁止鋪張浪費的會議。一時間，山西煤老闆千萬娶媳，成了焦點話題，寇靜瑤也成了當年「全國十大新聞」之一的女主角。

耿家莊多位村民指出，寇靜瑤開始時進入耿家的四心集團當會計，逐漸成長為財務主管後，獲得耿建平的信任，耿建平所有經濟帳目，都交給她打理。據寇靜瑤家鄉村民透露，「寇靜瑤有4個孩子，2個男孩2個女孩，最大的一個10歲左右，最小的好像四五歲。耿建平曾說每生一個男孩獎勵200萬元人民幣，每生一個女孩獎勵100萬元人民幣。」

寇靜瑤19歲嫁進古交首富家當兒媳婦時，因十二輛悍馬越野車組成的婚車隊，成為2007年「全國十大新聞」。（網易）

當地村民還表示，寇靜瑤與丈夫耿威龍關係並不是很好，耿威龍常出去拈花惹草，二人經常吵架。不僅如此，婚後的寇靜瑤明顯變得有些霸道，「有一次一個推三輪車賣紙的人，不知道車上的紙是不是刮到了她的孩子，寇靜瑤跟人家吵起來了，然後又讓跟着的打手打人，最後賣紙的人被打成輕傷，住了院。」

2018年，隨着中共掃黑督導組的進駐，煤炭大省山西掀起掃黑風暴。2018年8月30日，公安部公開通緝10名重大黑社會性質組織犯罪在逃人員，耿建平是其中之一。

耿建平被抓獲時的模樣。（封面新聞）

當地村民用「社會痞子」來形容耿建平。在村民王茂達看來，耿建平不僅個人有問題，家庭教育亦存在極大的問題。

王茂達說，「他沒文化，年輕時幹過偷搶的事，自己是痞子把孩子也當痞子教育，只要小孩在外面跟其他小孩打架，就一定要讓孩子打回去，不打回去都不行，所以他把耿威龍也變成了跟他年輕時一樣的痞子，進入這樣的家庭，好人也有可能變壞的。」

據報道，耿建平還曾憑藉一紙秘密協議，用450萬元人民幣，拿走了華潤集團向邢家社鄉煤礦支付的收購款1.7億多元人民幣，煤礦原債權人、投資人、工人等11名代表多次實名舉報集體資產被侵吞，卻反被抓捕拘留。

太原警方公布的耿建平、耿威龍黑社會性質組織構架。（封面新聞）

另據當地出租車司機葉賀透露，耿建平壟斷經營40多輛大巴車往返古交和太原，其他縣市到太原的大巴，只要經過古交的，都不能經過市區。即便是繞道古交外環，也只能下客不能上客。

2018年9月12日，當地警方發佈消息稱，耿建平已被抓獲。

2019年7月24日，其兒媳寇靜瑤被抓獲。寇靜瑤到案後，承認參加黑社會性質組織，參與實施尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪事實。目前，警方已依法對寇靜瑤採取刑事拘留措施，案件在進一步調查中。